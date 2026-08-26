Unas obras y la falta de acuerdo ponen en riesgo una tradicional feria de atracciones veraniega en Barcelona

Una tradicional feria de atracciones al final del verano en Barcelona corre riesgo de no celebrarse este año. La Fiesta Mayor del Poblenou se celebrará del 10 al 20 de septiembre y suele alojar la feria de atracciones en el paseo de Calvell, al final de la rambla del barrio y junto al parque que se extiende frente a las playas de la Mar Bella y el Bogatell. No obstante, la zona se halla ocupada este año por unas obras en el cementerio del Poblenou y, a falta de un par de semanas de los festejos, no existe un lugar confirmado donde reubicar el recinto ni está aún claro si se mantendrá o acabará cancelándose. Por lo pronto, el distrito de Sant Martí ha convocado una reunión el próximo lunes para tratar de dar con una solución.

Esta semana, el Gremio de Feriantes de Barcelona y Provincia advirtió de que no iba a haber atracciones en las fiestas del Poblenou, “una celebración con más de 80 años de historia”. “La licencia nos ha sido denegada cuando ya estaba todo acordado”, afirmó la asociación mediante un comunicado. Lo vinculó a las obras en marcha.

Por su parte, el distrito de Sant Martí niega que haya desestimado el permiso. “Nunca se ha denegado la licencia a la feria de atracciones”, remarca. Indica que, durante el pasado julio, se comunicó a los feriantes que las atracciones tendrían que plantarse en otro punto al habitual, dado que “las obras del cementerio comportan mantener una distancia de seguridad respecto de cualquier actividad de gran afluencia de público”.

El distrito sostiene que “los feriantes no dieron respuesta a la propuesta de reubicación”. El gremio lo rebate. Al respecto, apunta que un técnico municipal le propuso en agosto que el recinto se instalara en el paseo Garcia Fària. La entidad dice que mostró su desacuerdo con esa opción, al juzgar que es un tramo demasiado estrecho, de unos 10 metros, y no cumple con sus expectativas comerciales. Aparte, se consideran agraviados porque sí tuvo lugar una feria cervecera en junio en el espacio al que las atracciones no pueden regresar ahora. "No entendemos porque unos sí y otros no", reprocha la agrupación.

Protestas suspendidas

En su comunicado, el gremio de feriantes alega que el impacto del recinto que montan sobre las obras “sería mínimo”. “Solamente afectaría a dos o tres atracciones”, calcula. “Además, la dirección de obra no tiene inconveniente en que ambas actividades puedan convivir”, asegura. En ese sentido, afirma que se acordó con la constructora responsable de los trabajos, Copisa, “habilitar un carril para permitir la entrada de los materiales sin ocasionar problemas”. A su vez, la asociación recuerda que, años atrás, la feria se desplazó a otras calles del Poblenou, sin mayor inconveniente.

La agrupación de los feriantes tacha el caso de “injusticia” y ha declarado que sus miembros se sienten “discriminados”. “La feria es nuestro modo de vida”, ha recalcado. Ante el malestar que la entidad ha difundido, el distrito ha manifestado “voluntad de continuar celebrando con la normalidad y seguridad de cada año la Fiesta Mayor del Poblenou”. En ese propósito enmarca el encuentro en que ha citado a la asociación de calles de la Fiesta Mayor para hablar sobre la controversia con la feria.

Por el momento, la próxima cita ha apaciguado a los feriantes, que se planteaban protestar y emprender acciones legales. El gremio tiene previsto tomar parte de la reunión y ha suspendido las movilizaciones previstas, a la espera de obtener respuesta.