Aqualia y Global Omnium alegan contra la rebaja del 60% de Veolia por el gran contrato de agua del área Barcelona

Las empresas Aqualia y Global Omnium, unidas en la Unión Temporal de Empresas (UTE) Aiguamet, han presentado alegaciones ante el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para exigir que la multinacional Veolia justifique de forma estricta la excepcional rebaja del 60 % en su oferta por la gestión del agua metropolitana en ocho municipios. Las empresas ya adujeron públicamente que ven "totalmente injustificable", tal y como avanzó EL PERIÓDICO.

El movimiento legal busca acotar el requerimiento que la Mesa de Contratación hizo a finales de julio a tres licitadoras cuyas ofertas incurrieron en "presunción de temeridad", entre ellas Veolia, que se sitúa actualmente en cabeza para adjudicarse este macroconcurso valorado en 1.078 millones de euros, tras lograr la mejor puntuación técnica y económica.

La propuesta de esta última compañía contemplaba una bajada del 60 % en el apartado de inversiones (criterio B1), muy lejos del 10 % estimado como razonable y de la media del 22,63 % de los competidores. En su escrito, Aiguamet cuestiona el apartado 'F' del requerimiento del AMB, que permite aportar condiciones adicionales, y exige que este punto no sirva de "habilitación" para aceptar justificaciones ajenas a las inversiones ni para compensar la rebaja con otros parámetros económicos o técnicos.

Según Aiguamet, admitir estudios que busquen "reconstruir ex post la economía global de la concesión" alteraría de forma sobrevenida las reglas de la licitación, vulnerando los principios de igualdad de trato y no discriminación de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Petición de transparencia

En paralelo, Aiguamet ha registrado una solicitud de acceso a información pública para reclamar al AMB diversos expedientes administrativos, entre los que figuran los relativos a la modificación de tarifas del agua potable en 23 municipios metropolitanos gestionados por Aigües de Barcelona y también al plan de inversiones 2025 de Aigües de Barcelona.

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El consorcio de Aqualia y Global Omnium también exige tener acceso a las alegaciones previas que presentaron empresas vinculadas a Veolia, como la propia Agbar o Sorea, durante el periodo de información pública de este mismo proceso. Seis empresas compiten por llevarse la gestión del agua durante 25 años en los municipios de Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès y Tiana. La licitación todavía no se ha resuelto y está previsto que el Consejo Metropolitano del AMB tome una decisión definitiva el próximo mes de septiembre.