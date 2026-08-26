Albiol viaja a China para "reforzar la cooperación entre municipios" junto a representantes de 40 ciudades de ambos países

Tras haber recibido al cónsul de China en su despacho y haber viajado al país asiático para "para promocionar los potenciales económicos" en 2024, el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha vuelto a viajar a China para, en esta ocasión, participar en el II Diálogo de Alcaldes China-España. Según ha detallado el consistorio en un comunicado, se trata de un foro "de alto nivel sobre innovación, desarrollo urbano y transición energética que reunirá cerca de 40 ciudades españolas y chinas". El alcalde irá acompañado por la primera teniente de Alcaldía, Cristina Agüera, y formarán parte de una delegación española que estará integrada por representantes de 19 municipios de 16 provincias. El foro se prolongará hasta el lunes 31 de agosto, versará sobre "la cooperación entre municipios de los dos países" y servirá para "compartir experiencias y oportunidades de colaboración ante los retos de las ciudades".

El encuentro está organizado por la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con el Extranjero —una organización oficial de la República Popular China dedicada a la diplomacia pública y popular con otros países— y la Fundación Cátedra China, "institución de referencia dedicada a impulsar la cooperación institucional, económica, empresarial, académica y cultural" entre ambos países. El consistorio prevé que el encuentro sirva para "conocer de primera mano diferentes iniciativas vinculadas a la transformación urbana, la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico y empresarial". La delegación española hará estancia en las ciudades de Pekín, Yantai, Yangzhou y Shangái.

El alcalde Albiol ha declarado que la participación en este foro supone "una oportunidad para conocer experiencias de éxito en la gestión urbana de grandes ciudades", así como para establecer "contactos institucionales que puedan generar nuevas oportunidades de colaboración en beneficio de Badalona”. El alcalde ha destacado que pese a que las relaciones entre ambos países dependen "fundamentalmente a través de los gobiernos y las instituciones nacionales, también existe un enorme espacio de colaboración posible desde el ámbito local que se tiene que saber aprovechar".

El consistorio sitúa el "acto central del viaje" el 28 de agosto en la ciudad de Yantai. El alcalde será "uno de los encargados de la conclusión" del diálogo, y la primera teniente de Alcaldía, Cristina Agüera, participará en la mesa redonda 'Innovar para avanzar: ciudades inteligentes al servicio de las personas'. Asimismo, la agenda alrededor del encuentro incluye "varias visitas a empresas, centros de innovación y proyectos de referencia" en las ciudades de Yantai, Pekín, Yangzhou y Shangái; así como "poner en contacto experiencias relacionadas con el turismo cultural y el patrimonio, identificando ámbitos concretos de cooperación entre ciudades españolas y chinas, favoreciendo el intercambio de experiencias de gestión local y explorando nuevas oportunidades".