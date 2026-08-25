El tiempo en las fiestas de Sants 2026: esta es la previsión para toda la semana

Del 22 al 30 de agosto, Barcelona celebra la Fiesta Mayor de Sants, una de las celebraciones más populares de la capital catalana, especialmente por la implicación de sus vecinos y por las originales decoraciones de sus calles, que los propios residentes confeccionan durante meses.

Con buena parte de las actividades programadas al aire libre y unos decorados que pueden ser especialmente frágiles ante la lluvia, el tiempo será uno de los factores a tener en cuenta para quienes tengan previsto acercarse a disfrutar de estas fiestas de verano. La previsión actual apunta a algún día de inestabilidad, aunque todavía pueden haber cambios..

Previsión día a día

Para este martes 25 de agosto, la previsión apunta a un ambiente caluroso y cielo parcialmente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 35 y los 23 grados.

El miércoles 26 será un día caluroso y con ambiente pesado, con intervalos de nubes y sol, y una mínima probabilidad de precipitación débil por la mañana. Se espera que el termómetro llegue a marcar 30 grados por el día y baje hasta los 23 de madrugada.

De cara al jueves 27, también se espera un día de bochorno con intervalos de nubes y sol. Las temperaturas estarán entre los 32ºC de día y los 24 de noche.

Según el pronóstico actual, el viernes 28 se espera una jornada nublada y cálida. Las temperaturas alcanzarán los 31ºC, pero descenderán notablemente por la noche, cuando podrían situarse en torno a los 20ºC.

Por último, y aunque todavía faltan días para disponer de una previsión meteorológica fiable, por ahora todo apunta a que el sábado 29 será una jornada muy soleada, con temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 21 durante la noche.

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El último día de las fiestas, el domingo 30, parece que continuará el sol y el calor, con máximas de 31 grados y mínimas de 22.