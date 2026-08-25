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Prevención del suicidio

Un 'sin techo' se degüella en la plaza Tetuán de Barcelona

Fue trasladado grave al hospital por la rápida actuación de la Guardia Urbana y los Mossos

Tragedia en Granada: un indigente se quema a lo bonzo en una bañera

Vista de la plaza Tetuan de Barcelona

Vista de la plaza Tetuan de Barcelona / Joan Cortadellas

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Este martes sobre las once de la mañana un hombre que vivía en la calle frente a una panadería se ha intentado suicidar en la plaza Tetuán de Barcelona. En concreto se ha autodegollado con un cuchillo, según ha avanzado la cuenta @camarabcn y han confirmado los Mossos d'Esquadra a este diario. A consecuencia de la herida en el cuello, el hombre ha empezado a sangrar profusamente.

Al lugar se han desplazado agentes de la Guardia Urbana y de los Mossos así como sanitarios de varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas que han intentado contener la hemorragia. El hombre fue trasladado en estado crítico al hospital de Sant Pau y allí permanece ingresado, según fuentes policiales.

El Ministerio de Sanidad ofrece a la ciudadanía la Línea 024, un servicio de atención telefónica para personas con pensamientos suicidas, ideaciones o riesgo de conducta suicida, así como para sus familiares y allegados. Este servicio es confidencial, gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año

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