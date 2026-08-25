Un 'sin techo' se degüella en la plaza Tetuán de Barcelona

Este martes sobre las once de la mañana un hombre que vivía en la calle frente a una panadería se ha intentado suicidar en la plaza Tetuán de Barcelona. En concreto se ha autodegollado con un cuchillo, según ha avanzado la cuenta @camarabcn y han confirmado los Mossos d'Esquadra a este diario. A consecuencia de la herida en el cuello, el hombre ha empezado a sangrar profusamente.

Al lugar se han desplazado agentes de la Guardia Urbana y de los Mossos así como sanitarios de varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas que han intentado contener la hemorragia. El hombre fue trasladado en estado crítico al hospital de Sant Pau y allí permanece ingresado, según fuentes policiales.