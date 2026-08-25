La T-Mobilitat avanza hacia nuevas formas de acceso y pago tras casi cinco años de su llegada a Barcelona

Aunque en pocos años la T-Mobilitat ya se ha convertido en una herramienta más que consolidada para la movilidad diaria de millones de personas del área de Barcelona, el sistema acumuló años de retrasos y promesas incumplidas hasta convertirse en una realidad a finales del año 2021. Tampoco su llegada fue de golpe. Hasta extenderse a los diferentes abonos disponibles o poder usarse desde el móvil, la T-Mobilitat aún tuvo que avanzar unos años a paso tortuoso. Aun con etapas pendientes de recorrer, el sistema sí que ha logrado consolidarse en un contexto de aumento continuado de la demanda en el transporte público.

En estos cinco años, la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha articulado sobre esta infraestructura tecnológica la gestión del sistema tarifario integrado y ha preparado su evolución hacia nuevas formas de acceso y pago, como la posibilidad de validar el acceso a los distintos medios de transporte de la red directamente con la tarjeta de crédito –una función, por ahora, solo disponible en los buses de Barcelona—. Esta posibilidad es viable debido a que el sistema permite actualmente integrar bajo un mismo modelo los distintos modos de transporte público del área de Barcelona y se enmarca en una red tarifaria que alcanza 356 municipios y una población de unos 5,7 millones de habitantes.

La primera piedra de todo este modelo llegó hace ya un cuarto de siglo, cuando en 2001 la ATM inició el despliegue del sistema tarifario integrado entre los distintos sistemas de transporte, lo que permite enlazar trayectos en bus, metro o tren sin tener que depender de distintos abonos para cada tipo de vehículo, de modo que el transbordo sea más ágil y económico.

La progresiva obsolescencia de los sistemas basados en banda magnética –aquellos cartones de la ya olvidada T-10– llevó posteriormente a plantear un salto tecnológico. En 2013, el Govern de la Generalitat aprobó formalmente el proyecto T-Mobilitat, concebido como un nuevo sistema de billetaje electrónico sin contacto capaz de ofrecer una gestión más eficiente, interoperable e integrada del transporte público. Los más optimistas hablaron entonces de 2016 como el horizonte en el que este nuevo modelo estaría a disposición de la población barcelonesa. Una proyección que caducó en poco tiempo.

Los responsables del proyecto toparon con la complejidad tecnológica, jurídica y financiera del proyecto, además del exceso de optimismo inicial. Estos condicionantes implicaron numerosos retrasos —y algunos sobrecostes—, hasta que, poco a poco, en 2021 el nuevo sistema empezó a ser una realidad.

Gasto por trayecto

La integración de las distintas tarifas en la T-Mobilitat es, con todo, el paso previo a la verdadera revolución en materia de pago por uso del transporte público para el que se diseñó el proyecto. El objetivo final es que la tarjeta aplique siempre la tarifa más baja posible en función del uso, del trayecto y del perfil del usuario.

Una vez que este modelo, para el que no hay un calendario claro, se instale, la tarjeta permitirá acabar con las diferencias zonales que, hasta ahora, podían generar importantes agravios comparativos entre municipios vecinos y con una alta movilidad entre ellos, como ocurre en el caso de las dos capitales del Vallès Occidental: Sabadell y Terrassa.

La lógica del pago por uso permitirá así ajustar mejor el coste del transporte al uso real que haga cada viajero. Por ejemplo, actualmente la T-Usual cuesta 40 euros y tiene una validez de un mes: si una persona se marcha de viaje durante dos semanas y apenas utiliza el transporte público, habrá pagado igualmente el abono completo, sin posibilidad de recuperar la parte correspondiente a los días en los que no lo ha usado. La idea es que el pago se adecúe más al uso real de cada usuario. El sistema debe llegar primero al área de Barcelona para, luego, poder extenderse al conjunto de Catalunya.

Tarjetas de crédito

Desde sus primeros documentos, la T-Mobilitat ya se concibió como algo más que una sustitución de los antiguos billetes magnéticos. El diseño de 2013 contemplaba la posibilidad de incorporar nuevos sistemas de pospago, y la definición posterior del proyecto, elaborada en 2014, recogía expresamente la necesidad de que el sistema pudiera convivir con tecnologías externas al transporte, como los dispositivos móviles y las tarjetas bancarias.

La situación actual, con el acceso directo vía tarjeta de crédito al tranvía, al metro o a los Ferrocarrils de la Generalitat en un horizonte cercano, supone, por tanto, una nueva etapa dentro de esa evolución. Una vez desplegada la infraestructura básica de la T-Mobilitat, el objetivo de la ATM es aprovechar ese modelo tecnológico para incorporar nuevos entornos de uso y de pago, manteniendo, por ahora, el sistema tarifario como núcleo de gestión y avanzando hacia una experiencia de transporte público cada vez más flexible y adaptada a las nuevas formas de movilidad.

De hecho, además de en los autobuses de Barcelona, en los últimos años ya se han hecho pruebas piloto en algunas pocas paradas de la línea de metro para poder pagar directamente con la tarjeta. En todos estos casos, sin embargo, el modelo ha funcionado con datáfonos separados de la máquina validadora. El sistema prevé eliminar estos aparatos y que las validaciones se realicen en los mismos dispositivos donde ya se usa la T-Mobilitat, en toda la red de transporte público de Barcelona.