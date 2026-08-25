Declarado un incendio forestal en Collserola a la altura de Nou Barris

Un incendio forestal se ha declarado este martes a primera hora de la tarde en Collserola, en la zona situada entre los barrios de Canyelles y Les Roquetes, pertenecientes al distrito de Nou Barris de Barcelona. Las llamas han provocado una gran columna de humo visible desde varios puntos de la capital catalana.

El fuego afecta a una que pertenece al Parc Natural de Collserola, concretamente una zona forestal que hay por encima de la Ronda de la Guineueta Vella, donde están ardiendo matorrales, según han informado fuentes municipales a este diario.

El aviso del incendio se ha recibido sobre las 15.30 horas. Hasta el lugar se han desplazado ocho dotaciones de los Bombers de Barcelona, que trabajan en la zona para controlar las llamas junto con los Bombers de la Generalitat, que colaboran aportando cinco medios aéreos y tres vehículos de agua. "El fuego asciende por una colina y trabajamos fundamentalmente en el flanco derecho", han explicado desde el cuerpo.

Mapa de Ronda de la Guineueta Vella, Barcelona.

Vecinos de Nou Barris aseguran haber oído explosiones y haber visto "chispazos" que creen que podrían estar relacionados con el incendio, dado que en la zona hay varias torres de alta tensión. También se han registrado bajadas de tensión en algunas calles, que los vecinos atribuyen al incendio, si bien de momento no se ha podido confirmar esta relación.

Dos incendios en menos de dos semanas

Hace apenas 11 días, Collserola ya fue escenario de otro incendio forestal, en aquella ocasión en una zona más próxima al Llobregat, en la montaña de Sant Pere Màrtir. En ese caso, la Guardia Urbana terminó deteniendo a un sospechoso acusado de provocar el fuego de forma intencionada.

Noticias relacionadas

Más información, en breve