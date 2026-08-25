Inquietud entre los vecinos confinados por el fuego de Collserola: “Nunca habíamos vivido un incendio como este”

El fuego declarado esta tarde en el parque natural de Collserola ha llevado a Protección Civil a ordenar el confinamiento de casi 15.000 personas en Barcelona, repartidas entre los barrios de Ciutat Meridiana y Torre Baró, y desalojar preventivamente a residentes de las calles Castellbí y Lliçà. Vecinos de la zona explican a EL PERIÓDICO que, aun siendo una zona escarpada y boscosa que ha lidiado con pequeños siniestros en otras ocasiones, no recuerdan un incendio de la magnitud del que se ha declarado esta tarde, que ha movilizado a una cuarentena de equipos de los Bomberos de Barcelona y de la Generalitat.

“Es la primera vez que nos confinan por un incendio”, declara Toni Ruiz, que vive en la parte alta de Torre Baró, donde las casas penetran en la sierra. “Se ve mucho humo y muchos helicópteros que pasan -relata-. El ayuntamiento y la asociación de vecinos nos han pedido que quienes tuviésemos mangueras remojasemos el entorno de nuestras casas, lo hemos hecho, y que estemos en casa con las ventanas cerradas y no salgamos. Tenemos mucha incertidumbre y angustia, estamos todos los vecinos hablando entre nosotros por teléfono y mirando a la montaña, para ver que el fuego no se acerque a nuestras casas”.

Los habitantes de Torre Baró consultados por EL PERIÓDICO no ven llamas, como sí atisbaban al declararse el fuego, poco después de las 15:30 horas, pero la humareda ha seguido siendo abundante durante la tarde y preocupa el avance del fuego por el flanco norte. “Hay un humo bastante intenso, en función del aire se desplaza más hacia las viviendas”, precisa Luis Bonilla, que reside en una casa ubicada a media altura en la colina en la que se planta el vecindario. “Cuando vienen los helicópteros, desaparecen tras la columna de humo -detalla-. Están pasando coches de la Guardia Urbana con sirenas y megafonía, piden que estemos con las ventanas cerradas, nos mantengamos en casa y que no circulemos, para dar servicio prioritario a los bomberos, que han pasado por mi calle para subir y que el incendio no baje a las viviendas”.

Trabajos interrumpidos

“Ya no se ve fuego desde casa pero, como hace viento, el humo va desplazándose, todavía hay bastante”, cuenta Isabel Cano, que se ha confinado con su madre en su casa, también en la mitad alta de Torre Baró. “Había unos obreros trabajando en la calle Llerona, para soterrar el cableado, y les han hecho parar las máquinas”, agrega. Isabel se ha percatado del incendio por el fuerte olor a humo: “Al principio creía que era de los vecinos, que siempre están haciendo barbacoas”.

Toni también ha pensado que algún vecino había encendido una hoguera en casa, pero le ha alertado el humo que se elevaba a gran altura sobre el monte. “Después hemos visto las llamas, que no han llegado a estar cerca de casa, pero sí eran visibles”, remarca. “Se ve mucho humo que va hacia el Vallès y se nota mucho olor a quemado”, agrega Ruiz, que juzga que el monte está poco cuidado: “El sotobosque no se ha limpiado y, con todo lo que ha llovido, la mala hierba ha crecido mucho, se podría haber prevenido un poco para evitar el miedo que tenemos”.

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“Llevo 30 años en Torre Baró y hacía años que no veíamos un incendio de esta dimensión”, afirma Luis. “Sí tuvimos algunos incendios hace entre cuatro y seis años, pero eran más localizados y se podían resolver más o menos rápido -compara-. Es la primera vez que nos advierten como esta vez. Un incendio con alerta y movilización de tantos policías y bomberos por todo el barrio, con tantos helicópteros y teniéndonos que confinar por supuesto que no lo habíamos vivido”.