L’Hospitalet estrena parte de su futuro eje verde en el barrio de Santa Eulàlia

La falta de verde y la alta densidad de población son dos de los males endémicos de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), dos condiciones heredadas del ‘desarrollismo’ franquista que tampoco se han logrado resolver desde la vuelta de la democracia. Con el objetivo de empezar a revertir esta deuda histórica, el Ayuntamiento de L’Hospitalet impulsó en 2024 el desarrollo de su primer gran eje verde en el barrio de Santa Eulàlia. La primera fase para desarrollar este espacio ya han concluido con la pacificación de los entornos de la plaza de las Palmeres y la creación de nuevas zonas de sombra.

En total, se ha intervenido en una superficie de 22.375 metros cuadrados, con una inversión de 2,32 millones de euros, cofinanciada por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Mientras que el consistorio ha asumido la redacción del proyecto y la dirección de las obras. Con todo, para que este eje verde sea completo, todavía queda licitar varias fases que terminen de generar un verdadero corredor arbóreo que conecte el parque de la Torrassa con la plaza Europa —un paseo de unos 15 minutos a pie—.

El Proyecto de eje verde en el barrio de Santa Eulàlia de L'Hospitalet

La idea del gobierno local es replicar proyectos similares a este “en todos los barrios de la ciudad”, creando ejes verdes que unan los parques y zonas verdes ya existentes en el municipio. En el caso de este primer pasillo, la conexión completa con el parque de la Torrassa, claro, dependerá de que se produzca el soterramiento de las vías de tren en la ciudad -o, como mínimo, del intercambiador de la Torrassa-, una 'macroobra' para la que todavía no hay fecha.

Remodelación de la plaza

Las obras de remodelación en la plaza de las Palmeres han buscado así mejorar la accesibilidad, dar prioridad a los peatones, mejorar la conexión del espacio con la escuela Pompeu Fabra y actuar frente a la emergencia climática con la creación de nuevas áreas de estancia para el vecindario.

De este modo, en la plaza se han configurado dos áreas principales para el descanso de los vecinos, donde se han plantado “más de 75 árboles nuevos y se han instalado pérgolas para crear espacios de sombra que se consolidarán en los próximos años con el crecimiento de la vegetación y del nuevo arbolado”, apunta ahora el ayuntamiento en un comunicado.

La nueva zona de juegos en la plaza de las Palmeres de L'Hospitalet. / Ayuntamiento de L'Hospitalet

Por otra parte, la superficie destinada a los juegos infantiles “casi se ha triplicado” con la creación de una nueva área central de 1.235 metros cuadrados frente al mismo centro escolar. Este espacio, diseñado de forma participativa con la comunidad educativa y la asociación de vecinos, sustituye así a las dos zonas de juego anteriores, que sumaban 420 metros cuadrados.

Tras las obras, la plaza cuenta ahora con ocho surtidores de agua integrados en el pavimento, que se activan pulsando un botón, pensados para que la ciudadanía “pueda disfrutarlos y refrescarse durante los meses más calurosos”. Estas fuentes solo funcionan cuando se pulsa el botón y están activas todos los días de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Además, las pistas de petanca se han trasladado junto al aparcamiento de la calle de Pi i Margall, donde también se han llevado a cabo la mejora y el reasfaltado del espacio destinado a los vehículos.

Pacificación de la plaza de las Palmeres de L'Hospitalet de Llobregat. / Ayuntamiento de L'Hospitalet

Zona prioritaria para peatones

La remodelación ha implicado un cambio en la ordenación del tráfico rodado y de los itinerarios peatonales, ya que la calle de Rosell, una parte de la calle de Narcís Monturiol y los espacios entre bloques de la calle de Badalona han pasado a ser de plataforma única, es decir, con prioridad para los peatones, mientras que en la calle del Mestre Carbó se ha ampliado la acera de la Escola Pompeu Fabra. El objetivo es potenciar la accesibilidad, pacificar el tráfico y mejorar la relación de la escuela con la plaza y la zona de juegos ampliada.