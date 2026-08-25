Las seis estaciones del metro de Barcelona que llevan más de 100 años en servicio

El 30 de diciembre de 1924, Barcelona estrenó oficialmente su primera línea de metro. Aquel día, un tren salió de Lesseps rumbo a Plaça Catalunya y abrió una nueva etapa en la movilidad de la ciudad. Más de un siglo después, aquel primer recorrido sigue muy presente en la red que utilizan cada día miles de barceloneses.

El servicio comenzó con la inauguración del primer tramo del Gran Metro, el antecedente de la actual red de TMB. El recorrido conectaba la Vila de Gràcia con el centro de Barcelona y contaba con cuatro estaciones: Lesseps, Diagonal, Aragó (la actual Passeig de Gràcia) y Catalunya.

Estreno con bendición incluida

Antes de la primera salida oficial desde Lesseps, el arzobispo y cardenal Francesc d'Assís Vidal i Barraquer bendijo el nuevo suburbano en un acto al que acudieron las autoridades civiles y ferroviarias de la época.

Inauguración del Gran Metro en 1924 en Barcelona, con las autoridades de la época. / TMB

En 1925 se incorporaron las paradas de Fontana y Liceu. Todas estas primeras estaciones del metro barcelonés siguen funcionando y forman hoy parte de la L3, la línea verde, aunque el trazado actual poco tiene que ver con aquel corto recorrido de los años 20.

Cambios de nombre

Entre las primeras estaciones, hay una que ha cambiado de nombre con el paso de los años: Aragó, situada en el Passeig de Gràcia.

En 1972, la estación pasó a llamarse Gran Vía, al encontrarse el acceso entre el Passeig de Gràcia y la Gran Via de les Corts Catalanes. Diez años después, en 1982, la reorganización de las líneas y la revisión de los nombres de las estaciones llevaron a adoptar su denominación actual: Passeig de Gràcia. A día de hoy, esta estación es conocida por su transbordo, el más odiado de Barcelona, con un interminable pasillo de 237 metros que conecta la línea L3 con las líneas L2 y L4.

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Así, más de cien años después de aquel primer viaje entre Lesseps y Catalunya, las estaciones que vieron nacer el metro de Barcelona siguen abiertas y forman parte de la rutina diaria de miles de barceloneses.