Tiene 26 antecedentes
Detenido un hombre por intentar robar en el despacho de una concejala del Ayuntamiento de Badalona
El arrestado ha sido localizado en el despacho de la concejala de Cultura
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La Guardia Urbana de Badalona ha detenido este martes por la mañana a un hombre de 29 años como presunto autor de una tentativa de hurto en las dependencias municipales del edificio del Viver.
Según ha explicado el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, en una publicación en X (y posteriormente ha ratificado el propio ayuntamiento) el hombre cuenta con 26 antecedentes policiales.
Han sido los propios trabajadores del edificio de oficinas municipales quienes han detectado la presencia sospechosa. El individuo ha sido localizado en el despacho de la concejala de Cultura, Vanesa González.
Como es habitual, el alcalde Albiol ha aprovechado el suceso para señalar que al arrestado, de nacionalidad ecuatoriana, se le debería "retirar el permiso de residencia" y "mandarlo de vuelta a su país" y, asimismo, ha criticado la actual legislación en términos de multurreincidencia: "A pesar de las leyes que tenemos, en Badalona les seguiremos plantando cara".
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