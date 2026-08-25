"Hay un claro boom de las milanesas": el plato argentino gana terreno en Barcelona

A partir de un concepto tan elemental como un corte de carne rebozado y frito, la milanesa se ha consolidado como un plato esencial de la cocina argentina y uruguaya y, desde hace años, está traspasando fronteras. Barcelona se ha sumado a esta tendencia gastronómica y la ha acogido con éxito, con locales especializados en este plato que lo sirven en grandes formatos y con una amplia variedad de 'toppings'.

Con el permiso de Chalito, uno de los establecimientos más conocidos para comer milanesas en la capital catalana es la cadena Berto’s Milanesa, cuyo cofundador, Alberto Bonhomme, apunta a EL PERIÓDICO que la clave de su éxito está en "la gran diversidad de clientes".

Actualmente, Berto's Milanesa dispone de siete locales distribuidos por Catalunya y prevé llegar a los diez a finales de este año. Para el 2027, el objetivo es abrir siete más fuera de Catalunya, lo que evidencia su apuesta por un sector que consideran en expansión. Hasta ahora, todos los locales de la cadena eran propios, pero próximamente empezarán a franquiciar la marca. "Hemos entendido la tradición argentina y toda la artesanía que hay detrás", explica Bonhomme, quien asegura que para crecer han intentado “convertir este proceso en un modelo escalable sin perder la esencia artesanal del producto”.

La milanesa 'sencilla' de Berto's Milanesa / Berto's Milanesa

Pero el crecimiento no ha estado exento de dificultades. Bonhomme explica que uno de los principales retos es que "la milanesa es un producto que se puede preparar fácilmente en casa". La dificultad, por tanto, es "lograr venderla bajo una marca y garantizar que el cliente reciba siempre el mismo producto, con el mismo tamaño, sabor y calidad".

Un público diverso

En cuanto a los clientes, asegura que existe una gran mezcla de perfiles, edades y nacionalidades. "Argentinos, italianos, alemanes y polacos comparten mesa con clientes locales", asegura Bonhomme; una diversidad que considera una de las claves del éxito de la propuesta. El cofundador explica que, si se mira desde la perspectiva local, la milanesa no es un producto tan distinto a otras elaboraciones conocidas. La compara con los "libritos de carne que muchos han comido desde pequeños" y recuerda que "cada país tiene su propia manera de nombrar y preparar este tipo de plato". En Alemania, por ejemplo, es conocido como 'schnitzel', un filete de carne muy fino que se pasa por harina, huevo y pan rallado y después se fríe. Esto también explica que el producto llegue a públicos muy distintos. Además, Bonhomme explica que incluso hay "familias que van al cine y aprovechan para comprar una milanesa", lo que para él demuestra hasta qué punto la milanesa se ha popularizado en la capital catalana.

La entrada de uno de los locales de Berto's Milanesa / Bert'os Milanesa

Para el fundador, actualmente en el sector hay más demanda que oferta, lo que considera un incentivo para seguir creciendo. Aunque antes ya existían locales con esta oferta, él sitúa el auge de la milanesa en Barcelona en los últimos dos años. Lo compara con el fenómeno de los 'poke bowls', platos con una base de arroz tipo sushi que se pueden personalizar con verduras, carne o pescado, frutas, salsas y otros complementos. A su juicio, el auge de ambos productos tiene puntos en común y se debe, en parte, al flujo migratorio.

En la capital catalana, quien comenzó a popularizar las milanesas fue la cadena Chalito, fundada en Barcelona en 2017 y famosa por ser propiedad del exfutbolisa del FC Barcelona Luis Suárez. Su propuesta fue todo un éxito y sirvió para inspirar a otros. "El buen funcionamiento de Chalito nos confirmó que había una oportunidad", apunta Bonhomme, así que decidieron apostar por ella. Tres años después del nacimiento de Berto's Milanesa, ya cuentan con siete locales. Lo que empezó como una apuesta por un producto que pensaban que sería "de nicho" se ha convertido, según Bonhomme, en una propuesta "para todos".

Uno de los locales de Berto's Milanesa por dentro / Berto's Milanesa

"Es muy posible que tengamos que abrir otra fábrica"

Otra marca que ha crecido al calor de esta tendencia es Milanesa Barcelona, que, en su caso, no es un restaurante, sino un obrador artesanal donde se elaboran las milanesas siguiendo la receta tradicional argentina. El producto se vende a particulares a través de pedidos online y en tiendas especializadas, en formatos frescos o congelados, listos para cocinar en casa. Además, el obrador suministra milanesas a restaurantes, bares y carnicerías que buscan una elaboración artesanal preparada para freír u hornear. Su obrador está situado en la calle Tordera del barrio de Gràcia.

Su cofundadora, Ángeles Mayorca, asegura a este diario que actualmente existe "un claro boom de las milanesas" y no descarta que el crecimiento de la demanda les obligue a ampliar sus instalaciones. "Es muy posible que tengamos que abrir otra fábrica", añade.

Preparación de milanesas en el obrador de Milanesa Barcelona, en el barrio de Gràcia. / Milanesa Barcelona

Entre los clientes particulares, la mayoría son argentinos que, según Mayorca, compran las milanesas para cocinarlas en casa. En cambio, entre sus clientes profesionales hay tanto restaurantes argentinos como establecimientos españoles y de otras nacionalidades que han incorporado este plato a sus cartas.

Al igual que Bonhomme, Mayorca sitúa el inicio del gran auge de la milanesa en Barcelona en los útimos dos años, desde 2024. Por su parte, ella confía en que pueda llegar a alcanzar una popularidad incluso mayor que la de las empanadas, cuyo consumo también experimentó un fuerte crecimiento en la ciudad.

La historia del obrador, sin embargo, comenzó mucho antes del actual 'boom'. En 2017 se convirtieron en el primer servicio de Barcelona en ofrecer milanesas a través de Glovo. En aquel momento, el producto era todavía desconocido. "Teníamos que explicar a la gente qué eran las milanesas", recuerda Mayorca. Hasta el año pasado continuaron vendiéndolas a través de la plataforma.

La acogida del público terminó por superar sus expectativas. Aunque inicialmente pensaban que su principal clientela serían argentinos, fue "una sorpresa" que aproximadamente la mitad de sus compradores eran españoles y clientes internacionales. El volumen de pedidos les llevó a detectar una nueva oportunidad de negocio: pasar de vender directamente al consumidor a convertirse también en proveedores de otros establecimientos. Desde el año pasado, el obrador centra buena parte de su actividad en este modelo y continúa ampliando su cartera de clientes.

El plato favorito de Messi

Rebel Empanadas y Milanesas es un bar de tapas y restaurante argentino que tiene un único local, ubicado en la calle del Comte d'Urgell. Su encargado, Guido Bouzon, cuenta a este diario que el negocio lleva 16 años en el barrio y que, además de turistas, "vienen muchos vecinos de Sant Antoni".

Mesa preparada para comer en Rebel / Rebel

El encargado enumera los que, a su juicio, son los tres principales motivos que explicarían la popularidad de las milanesas. El primero es que "hay muchos argentinos en Barcelona"; el segundo, su precio relativamente económico; y el tercero, la influencia de Leo Messi, que en alguna ocasión ha explicado que su plato favorito es la milanesa que prepara su madre. La devoción del futbolista por este plato también ha contribuido a darle visibilidad más allá de Argentina.