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En el Poblenou

Barcelona prevé que La Escocesa acoja viviendas adaptadas, un polo de empresas y una fábrica artística en tres años

El ayuntamiento calcula que se requerirán al menos 51,8 millones de euros para transformar el complejo fabril del siglo XIX, de los que el consistorio financiará 27,2 millones y el resto tendrán que aportarlo socios y empresas participantes

Barcelona se posiciona como la ciudad española mejor adaptada a la IA: “Es la apuesta para que destaque a nivel mundial”

Interior del recinto de La Escocesa, en el barrio del Poblenou, en Barcelona.

Interior del recinto de La Escocesa, en el barrio del Poblenou, en Barcelona. / Belén González

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Jordi Ribalaygue

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Barcelona
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El Ayuntamiento de Barcelona se reta a que La Escocesa, la antigua fábrica del Poblenou en desuso y refugio de artistas desde hace décadas, se transforme en el margen de poco más de tres años en un complejo de viviendas adaptadas para personas con discapacidad, una fábrica de creación artística y un vivero de empresas tecnoalimentarias y de economía social. Para tratar de hacerlo realidad, se prevé una inversión mínima de 51,8 millones de euros, de los que el consistorio se compromete a aportar 27,2 millones de euros. Se pretende que el resto se financie con fondos de las demás instituciones, entidades del tercer sector y empresas que se incorporen al proyecto y participen de la rehabilitación. Entre ellas, se cuentan la Generalitat, Mercabarna y la Fundación Ampans.

“Es un proyecto de transformación que debe permitir pasar de un proyecto industrial a uno colectivo de ciudad, de economía del siglo XIX a otro de economía de transformación social y cooperativa, con vivienda para colectivos vulnerables y creación artística”, ha definido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Se confía en que el grueso de las obras comience en 2027 y la remodelación concluya a finales de 2029. Para este año, ya se programan labores de refuerzo de estructura de la nave Shield. Es la más grande de las siete que conforman en conjunto, con 2.170 metros cuadrados y allí se concibe el Barcelona Foodlab, una incubadora de empresas de innovación agroalimentaria que aspira a ser de referencia.

Los distintos usos previstos para convertir el antiguo recinto industrial se repartirán entre todas las naves. Las de Johnston y Foseco seguirán albergando a una treintena de artistas residentes de la fábrica de creación ya existente, que cuenta con otra cuarentena de creadores que esporádicamente acuden a sus talleres. Las de Birkhead y Steegmann -cuya compra se está ultimando- acogerán 72 viviendas con servicios habilitados para personas con discapacidad.

A su vez, la nave Klein está en proceso de adjudicarse a un promotor de economía social. Su reforma se estima en 24 millones de euros. Por último, la nave Paul se rehabilitará para afincar un centro de arte inclusivo.

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