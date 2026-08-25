Sucesos
Asalto de madrugada en la tienda de Zadig & Voltaire de la avenida Diagonal de Barcelona
Los ladrones rompieron el escaparate y huyeron con varios artículos
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Los asaltos a comercios y a vehículos elevan un 14% los robos con fuerza en Barcelona
Una banda ha asaltado de madrugada la tienda de Zadig & Voltaire situada en el número 606 de la avenida Diagonal de Barcelona, junto a la plaza Francesc Macià. El robo ha ocurrido alrededor de las 02:15 horas de este martes, 25 de agosto. Los ladrones han roto el escaparate con una piedra y se han llevado varios artículos.
El atraco, adelantado por el digital 'Metrópoli', ha sido confirmado a EL PERIÓDICO por fuentes policiales. Los autores han conseguido huir con el botín y, por ahora, se desconoce el valor total del material sustraído.
Zadig & Voltaire es una firma francesa de moda considerada de "lujo accesible". Entre sus productos más conocidos están sus bolsos de piel. Uno de ellos es el modelo 'Rock', que se ha puesto muy de moda en los últimos años y es uno de los artículos más vendidos de la marca. Su precio parte de los 295 euros en el modelo mini y llega hasta los 495 euros.
Las mismas fuentes han explicado que el área de Sarrià-Sant Gervasi de los Mossos d'Esquadra ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los autores.
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