En la calle Simancas
Un tiroteo en un domicilio del barrio de Artigues de Badalona se salda con una mujer herida de bala
Los Mossos d'Esquadra han podido detener al presunto autor del ataque, y mantienen la investigación abierta
Un ajuste de cuentas entre clanes por el tráfico de marihuana provocó el tiroteo de Badalona que hirió de bala a una niña
Nuevo tiroteo en Badalona. Una mujer ha resultado herida por arma de fuego esta madrugada de viernes dentro de su domicilio de la calle Simancas, del barrio de Artigues de Badalona.
Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 4:37 horas, según ha avanzado 'Metròpoli' y ha confirmado la policía catalana a EL PERIÓDICO.
La víctima fue trasladada a un centro hospitalario, aunque su vida no corre peligro, según sostienen los Mossos d'Esquadra.
El presunto autor del ataque ha sido detenido por el cuerpo policial, y el Área de Investigación Criminal de los Mossos mantiene la investigación abierta para esclarecer los motivos del ataque.
El incidente se suma a los últimos incidentes con armas de fuego que han tenido lugar en la ciudad este verano, como por ejemplo el tiroteo que se saldó con una niña de diez años herida de bala u otro, apenas una semana después y también en el barrio de Sant Roc, que no produjo heridos.
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