El tiempo en las fiestas de Sants 2026: lluvia, calor y cambios a la vista

Del 22 al 30 de agosto, Barcelona celebra la Fiesta Mayor de Sants, una de las celebraciones más populares de la capital catalana, especialmente por la implicación de sus vecinos y por las originales decoraciones de sus calles, que los propios residentes confeccionan durante meses.

Con buena parte de las actividades programadas al aire libre y unos decorados que pueden ser especialmente frágiles ante la lluvia, el tiempo será uno de los factores a tener en cuenta para quienes tengan previsto acercarse a disfrutar de estas fiestas de verano. La previsión actual apunta a varios días de inestabilidad, aunque todavía pueden haber cambios a medida que se acerquen las fechas.

Un arranque pasado por agua

El sábado 22 de agosto, primer día de las fiestas, podrían producirse algunos chubascos durante la mañana. Después de estas lluvias y las del viernes, las temperaturas bajarán hasta los 22 grados durante la noche, aunque durante el día seguirá haciendo calor, con máximas de 29 grados.

Para el domingo 23, se espera una jornada húmeda y calurosa, con posibilidad de chubascos puntuales por la tarde. Los termómetros alcanzarán los 31 grados de máxima y no bajarán de los 23 durante la noche.

La inestabilidad podría intensificarse el lunes 24 de agosto. La previsión actual apunta a una alta probabilidad de precipitaciones durante buena parte del día, en una jornada que seguirá siendo húmeda y calurosa. Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 30 grados.

Así, las posibles precipitaciones podrían evitar que este primer fin de semana se repita la situación vivida el año pasado, cuando las fiestas de Sants registraron una masificación "sin precedentes". Una situación que los residentes esperan que no vuelva a repetirse. Durante aquel primer sábado, los vecinos lamentaron en declaraciones a este diario que las calles estaban "desbordadas" y expresaron su temor a que las fiestas acaben "muriendo de éxito", como ya ha ocurrido con las de Gràcia. "Lo que no querríamos en Sants es que nos pase lo de Gràcia", aseguraron entonces.

El sol se abre paso a partir del martes

La situación podría cambiar a partir del martes 25, cuando la previsión apunta a un tiempo más soleado y sin lluvias. Será también una jornada más calurosa, con máximas de 34 grados y mínimas de 24 de madrugada.

El miércoles 26 podría mantenerse este escenario, con una jornada principalmente soleada, calor húmedo y temperaturas similares a las del día anterior, según los pronósticos actuales.

Final con tiempo inestable

De cara al jueves 27, la lluvia podría volver a hacer acto de presencia. También se esperan más nubes, aunque las temperaturas máximas aún estarán en los 33ºC y las mínimas en 23.

Según el pronóstico actual, el viernes 28 se esperan lluvias durante buena parte de la jornada. Las temperaturas alcanzarán los 29ºC, pero descenderán notablemente por la noche, cuando podrían situarse en torno a los 19ºC.

Por último, y aunque todavía faltan días para disponer de una previsión meteorológica fiable, por ahora todo apunta a que el sábado 29 será una jornada muy soleada, con temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 20 durante la noche.

El último día de las fiestas, el domingo 30, se mantendrían unas temperaturas similares, aunque con una notable presencia de nubes y posibilidad de lluvia.

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Ante esta inestabilidad meteorológica, se recomienda a quienes tengan previsto disfrutar de la Fiesta Mayor de Sants que se mantengan pendientes de las previsiones.