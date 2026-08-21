Mapa de las calles decoradas en las fiestas de Sants de Barcelona

La Fiesta Mayor de Sants 2026 se celebrará del 22 al 30 de agosto con un total de 11 calles y plazas decoradas. Las comisiones vecinales trabajan a contrarreloj para transformar el barrio mediante estructuras sostenibles de gran formato, utilizando materiales 100 % reciclados, como botellas, cartones, brics y telas, para dar vida a propuestas que abarcan desde el cine de animación hasta la memoria histórica y la reivindicación social.

El séptimo arte tiene un peso protagonista en esta edición, convirtiendo varias calles en auténticos escenarios de película. La calle Galileu se transforma en un gran plató del Hollywood clásico con alfombra roja, estatuillas de los Oscar y un paseo de la fama propio, un logro alcanzado tras trabajar desde casas particulares, coworkings locales y la academia Ritmos Barcelona por falta de local. También se revindirá el cine de animación. Por su parte, la Plaza de la Farga se inspira en el film Lorax para recrear un bosque de tonos vivos en madera y cartón, elaborado junto al centro de acogida Cal Muns para concienciar sobre la emergencia climática. Asimismo, la calle Vallespir de Dalt propone el viaje 'De París a Sants' dentro del universo de Ratatouille, abriendo su recorrido con una portada monumental de la Torre Eiffel y el chef Remy, la rata protagonista de la película, para dar paso a un techo cubierto de utensilios y hortalizas gigantes recuperados de comercios y contenedores.

La memoria local y el compromiso social articulan el discurso de otras tres comisiones del distrito. La calle Papin rinde un homenaje antifascista a la Olimpiada Popular de Barcelona de julio de 1936, la alternativa inclusiva a los Juegos de la Alemania nazi que no pudo celebrarse por el estallido de la Guerra Civil. En la misma línea, la calle Alcolea de Dalt revive la pasión del motor del mítico Circuito de Montjuïc (1932-1986) reproduciendo las Torres Venecianas o la Font del Gat con materiales montados en la nave de Violant d'Hongria. A su vez, la calle Vallespir de Baix dedica su espacio a la defensa de la escuela pública digna incorporando ilustraciones de Joan Turu y cediendo lugar a la PAH y al Grup d'Habitatge de Sants, manteniendo su oferta musical a pesar de sufrir el cierre preventivo de su local por amianto.

También hay propuestas científicas, culturales o alternativas. La calle Finlàndia celebra sus 45 años de participación ininterrumpida convirtiéndose en un laboratorio científico lleno de átomos, microscopios y robots gigantes que acompañan a sus habituales chocolatadas y habaneras. La calle Valladolid tiende un puente cultural con la Ruta de la Seda, conectando la arquitectura de Samarcanda (Uzbekistan) con China mediante un techo iluminado por miles de linternas hechas con garrafas de agua. Por último, bajo el lema 'Sagunt i punt', la calle Sagunt rompe con el estilo figurativo para apostar por la geometría abstracta, jugando con la luz y las formas a través de CD, vinilos y pelotas de tenis transformados en talleres vecinales.

En contraposición a la complejidad, la fiesta se completa con escenas de la vida cuotidiana y de barrio. La calle Alcolea de Baix plantea un reto doméstico al transformar la vía en un tendedero gigante de ropa hecho con latas y brics, donde el público puede jugar a encontrar la pareja perdida de cada prenda. Y la calle Guadiana se adentra en el universo de los dulces bajo el lema "Com més sucre, més dolç", transformándose en un obrador mágico decorado con croissants, pasteles, bombones y mangas pasteleras monumentales que llenarán de azucar a los visitantes.