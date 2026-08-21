Una cita para fans
1.200 drones de colores formarán figuras de Harry Potter en el cielo de Barcelona
El Parc del Fòrum acogerá en octubre un espectáculo al aire libre con música de las películas y un violinista eléctrico
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Los fans de Harry Potter podrán asistir los días 23 y 24 de octubre de 2026, viernes y sábado, a un espectáculo de drones inspirado en las películas de la saga que se celebrará en el Parc del Fòrum.
La propuesta, organizada por Fever, consiste en 1.200 drones luminosos que se coordinarán para recrear algunas imágenes y figuras más reconocibles de las películas, mientras suena de fondo la música de las bandas sonoras originales de Harry Potter. Sobre el escenario habrá también un violinista eléctrico tocando en directo para acompañar los temas. No hay que esperar, por tanto, una orquesta.
Asientos y precios
El Fòrum estará dividido en zona B, zona A y zona Deluxe. Las zonas A y B son bastante grandes y la experiencia puede cambiar de forma considerable según dónde se consiga un asiento, ya que las sillas están numeradas. La zona Deluxe es más pequeña y está situada frente al escenario. Las puertas abrirán dos horas antes del espectáculo y se recomienda llegar con tiempo para escoger sitio.
Las entradas tienen un precio de entre 29 y 50 euros, según la zona, y el espectáculo dura aproximadamente 60 minutos. Pueden comprarse en la web oficial de Fever.
Al tratarse de un espectáculo al aire libre, su celebración estará condicionada por las condiciones meteorológicas.
Comida y merchandising
Antes y después del espectáculo habrá puestos de comida y bebida, además de una zona de merchandising con venta de productos para los seguidores más aficionados a la saga, como varitas, bufandas y otros objetos de colección para fans de todas las edades. Estos artículos, así como la comida, no se incluyen en el precio de la entrada.
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