Sants-Montjuïc
Guía de las fiestas de Sants 2026: conciertos, calles decoradas y programa de actividades
Este año se celebran del sábado 22 al domingo 30 de agosto
Gràcia y Sants se preparan para unas fiestas mayores 2026 con alto riesgo de calor extremo
Alma Rodelgo Llasat
Tras las Fiestas de Gràcia, Barcelona sigue de celebración con la fiesta mayor de Sants. Once calles y plazas se llenan de fantasía con decoraciones temáticas y ofrecen música, cultura popular, actividades familiares y ambiente festivo durante nueve días. En el corazón del distrito de Sants-Montjuïc, las fiestas de 2026 se celebran del sábado 22 al domingo 30 de agosto.
Calles decoradas
Este año, el recorrido se articula en torno a temáticas muy variadas, entre las que destacan la nostalgia del cine, la historia, la ciencia, el arte, los viajes y la vida cotidiana de barrio.
- Alcolea de Baix: bajo el lema "El misteri dels mitjos perduts", la calle sé convertirá en un enorme tendedero de ropa y los visitantes podrán jugar a encontrar las piezas desaparejadas. La cotidiana y familiar propuesta se conforma de materiales sencillos, como latas, brics y cajas de cartón que han aportado los vecinos a lo largo del último año.
- Guadiana: la propuesta "Com més sucre, més dolç" transforma la calle en un obrador mágico lleno de dulces, bombones, tartas y croissants gigantes que harán salivar a los visitantes. El espacio contará además con mangas pasteleras gigantes en el techo para ambientar el recorrido.
- Plaça de la Farga: inspirada en la película Lorax, la plaza recrea un entorno boscoso con tonos vivos hecho de madera y cartón reciclado para concienciar sobre la huella de carbono. La propuesta ha contado con la colaboración del centro de acogida Cal Muns.
- Galileu: la temática 'Catifa vermella i esperit de Hollywood' convierte la calle en un plató de cine clásico, invita al público a pasear por su propio paseo de la fama entre estatuillas de los Oscar y decoración cinematográfica. La comisión superó la falta de local trabajando desde casa y con el apoyo de coworkings locales y la academia Ritmos Barcelona.
- Vallespir de Dalt: sumerge a los visitantes en el universo culinario de la película Ratatouille con una portalada de la Torre Eiffel y el chef Remy. El techo se adorna con utensilios de cocina y hortalizas gigantes hechas con materiales recogidos de contenedores de reciclaje y comercios de la zona.
- Alcolea de Dalt: rinde homenaje con "El rugit de l'històric Circuit de Montjuïc" a las míticas carreras de Fórmula 1 de la época dorada del motociclismo barcelonés (1932-1986). Elaborado en la nave de Violant d'Hongria con materiales 100% reciclados, el decorado incluye estructuras monumentales como las Torres Venecianas y la Font del Gat.
- Papin: 'El simbolisme de l'Olimpíada Popular de 1936' recuerda los JJOO que Barcelona iba a celebrar en julio de 1936 como alternativa antifascista e inclusiva a los Juegos de Berlín. La decoración rememora este hito histórico que no pudo llevarse a cabo por el estallido de la Guerra Civil.
- Vallespir de Baix: 'Orgull d'escola pública i compromís social' reivindica una escuela pública digna a través de ilustraciones de Joan Turu y cede espacio a colectivos sociales como la PAH y el Grup d'Habitatge de Sants. A pesar de tener su local precintado por amianto, los vecinos y voluntarios de esta calle han podido ornamentarla y preparar una destacada programación musical.
- Finlàndia: celebra sus 45 años de participación en la Fiesta Mayor convirtiéndose en 'Un laboratori boig' lleno de microscopios, robots y átomos. Además de ofrecer ciencia y sorpresas conmemorativas, mantendrá sus clásicas actividades como la chocolatada o las habaneras.
- Sagut: apuesta por el arte abstracto y conceptual con 'Sagunt i punt, l'art de la geometria abstracta", jugando con la luz, las formas y las geometrías para romper con el decorado figurativo tradicional. El proyecto surge de talleres vecinales participativos donde se han transformado CD, vinilos y pelotas de tenis recicladas.
- Valladolid propone 'Un viatge màgic per la Ruta de la Seda' conectando la antigua arquitectura de Samarcanda y China. El techo de la calle se iluminará con miles de farolillos chinos fabricados con garrafas de agua recicladas.
Programa de actividades
El programa de actos puede consultarse en PDF y en línea. Incluye todas las actividades detalladas de los nueve días de festejos.
Sábado 22
- Taller de acompañamiento del dragón chino de la buena suerte, a las 10:30h, en la Pl. Bonet i Muixí.
- Paseo "La historia de la Fiesta Mayor de Sants", a las 18h, en la Lleialtat Santseca.
- Cercavila de fiesta mayor. Empezará a las 19h de la tarde en las Cotxeres de Sants y terminará en el parque de la l'Espanya Industrial.
- Bailes y lucimientos de las collas de cultura popular, a las 19:30h en el parque de l'Espanya Industrial.
- Pregón de la fiesta Mayor. A las 20h, a cargo de la actriz y directora de cine Leticia Dolera.
Domingo 23
- Visita guiada a las 10h al Cementiri de Sants, actualmente adscrito a l'Hospitalet de Llobregat.
- Matinal de cultura popular con la Colla Bastonera de Sants y la Colla Nova Gegantera de Sants en la C. Papin a las 12h
- 'CorreDrags' con Ben Alfons, Frida la Ter y Dissident.cia en la C. Guadiana, Sagunt y Papin a partir de las 18h
Lunes 24
- Visita a las calles decoradas guiada para personas con autismo o necesidades cognitivas, a las 10h.
- Ofrenda floral a Sant Bartomeu, a las 12h, en la iglesia de Santa Maria de Sants.
- Misa solemne en honor a Sant Bartomeu, a las 13h, en la iglesia de Santa Maria de Sants.
- Entrega de premios del Concurso de adornos de calles, a las 19:30h, en el parque de l'Espanya Industrial.
Martes 25
- A las 16.00 h, 'Olimpíades borinotes obertes al barri' en la Pl. Can Climent
- Júlia Badal y sus 'Poemes dibuixats' en la C. Sagunt, 99 a partir de las 18h
Miércoles 26
- Ofrenda floral a Sant Bartomeu y vermut marinero de fiesta Mayor en el Mercado de Sants, de las 10h a las 14:30h, en el Mercado de Sants.
- 11a Batalla Ninja organizada por las calles Papin y Guadiana en los jardines de Can Mantega, a las 11h
- Ruta histórica por Sants, de las 18h a las 19:30h, en la sede del Distrito.
Sábado 29
- A partir de las 10.30 h, Scrabble gigante en catalán en la Pl. Bonet i Muixí seguido de los juegos familiares 'Xics del Xurrac' de Tombs Creatius
- A partir de las 11h, fiesta de la espuma infantil en la C. Galileu
- Entrega de premios populares de adornos de calles de la Fiesta Mayor de Sants, a las 12h, en la C. Vallespir de Dalt.
- Diada castellera y 'pilar caminant' de los Castellers de Sants en la Pl. Bonet i Muixí a las 18h
- Correfoc infantil con Guspires de Sants y Diables de Castelldefels a las 18.30h en los jardines de Can Mantega
- Correfoc adulto con los Diables de Sants y los de Cornellà, Guspires de Sants y los de Diables de Castelldefels, a partir de las 21.30h con inicio en la plaza Osca y final en la de Bonet i Muixí
Domingo 30
- A partir de las 8h, 'Curses atlètiques' en la C. Sants y de Creu Coberta y 'Curses cicliste' entre Olzinelles y Moianès
- Piromusical de clausura, a las 22h, en las gradas del parque de l'Espanya Industrial.
Conciertos destacados
La agenda musical de las fiestas es muy completa, destacamos una veintena de conciertos de variados géneros en escenarios diferentes.
Sábado 22
- Queen For A Day (tributo a Queen) en la c. Vallespir de Dalt a las 22h
- Derrumbaos (rumba) en la C. Guadiana a las 22.30h
- Todos Los Gatos Son Pardos (Tributo a Gato Pérez) en C. Valladolid a las 23h
- La Tour de Carol (pop, rock) en C. Guadiana a las 00.30h
Domingo 23
- Grupo infantil Ambauka en la Pl. Can Climent a las 20.30h, organizado por Castellers de Sants
- Habaneras con la Mar Brava, ron quemado y sardinada a las 20.30h en la C. Alcolea de Baix
- "Bruce Springsteen Experience II" en la C. Valladolid a las 21h
- Xana Blue (diva pop catalana) en la C. Sagunt a las 22.30h
- DJ Surda (Castellers de Sants), a las 23h, en la Pl. Can Climent.
Lunes 24
- Rumbeta Bona en la C. Vallespir de Baix a las 22h
- Conciertos de Fades (pop-urban) y Llum (pop-electrónica) (Castellers de Sants), a las 23h, en la Pl. Can Climent.
Martes 25
- Noche de conciertos con Juny del 99 (Pedrera 3.0), Mala Vida y set de PD, a las 22:30h, en el parque de l'Espanya Industrial.
- Concierto de Préssecks, a las 23h, en la Pl. Can Climent.
Miércoles 26
- Salsona (salsa y ritmos latinos) en la C. Guadiana a las 20h
- Port Bo (habaneras) en la C. Finlàndia a las 21h
- Miquel del Roig (cantautor) y DJ Coronitas (Castellers de Sants), a las 22:30h, en la Pl. Can Climent.
Jueves 27
- Noche argentina con la Peña Queer de Barcelona, Poetry Is Not Dead, Tango Is Not Dead y Orquesta Tibidabo en la C. Valladolid a partir de las 20h.
- Lasta Sanco (mestizaje) y Les Que Faltaband (versiones) (Castellers de Sants), a las 22:30, en la Pl. Can Climent.
- Powafunk (música afroamericana) en C. Vallespir de Dalt a las 22h
Viernes 28
- Bons Nois (pop-rock), Al·lèrgiques al Pol·len (pop-rock) y DJ 2 Pega (Castellers de Sants), a las 22:30h, en la Pl. Can Climent.
- Pascual & els Desnatats (miembros de la Terrasseta de Preixens) en la C. Papin a las 23h
- Allioli Olé! (fiesta LGBTIQ+ en catalán) en la C. Sagunt a las 00.30h
Sábado 29
- El Sobrino del Diablo en la C. Valladolid, a las 21.30h
- Km0 (mestizaje), SDP509 (pop-rock) y DJ Plan B (Castellers de Sants), a las 22:30h, en la Pl. Can Climent.
- Disco Cocodrilo en la C. Galileu a las 22.30h
- Maybe y Mal Menor, bandas que ensayan en la Lleialtat, a las 23h, en la Pl. Bonet i Muixí.
- Joan Colomo i la Radiofórmula (versiones) en la C. Sagunt a las 23h
Sábado 5 de septiembre (tras las fiestas)
- A las 18.30h, concierto de la Banda Municipal de Barcelona en el parque de l'Espanya Industrial
- A las 21h, concierto del 125è aniversario del Orfeó de Sants en las Cotxeres de Sants
Suscríbete para seguir leyendo
- Barcelona 'expulsa' de su padrón a 4.230 personas en un año y medio al detectar presuntos fraudes por falsedad documental
- El litoral catalán será una de las zonas de España donde más aumentarán los días de ola de calor
- Sant Cugat eleva a más de 7.000 las bajas anuales en su padrón y registra un centenar de pisos con más de 10 personas
- Los ganadores del concurso de decorados de las fiestas de Gràcia: “No nos lo creemos, las plazas lo tenemos más complicado”
- La reacción de Albiol al ver su cara junto a la de Orriols en un cartel en Gràcia: 'Que se lo pasen muy bien en sus fiestas
- Buenas noticias para los trabajadores de Barcelona: el calendario laboral ofrece tres puentes en un mes poco después de las vacaciones
- Albiol se encara con un grupo de 'ocupas que generan conflictos constantes' en un local comercial de Badalona
- Castelldefels, Vilanova y El Prat: las ciudades catalanas más castigadas por el aumento de días de olas de calor