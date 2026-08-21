Lujo inmobiliario
Esta es la calle más cara de Catalunya: comprar una vivienda cuesta casi 6 millones de media
Una avenida barcelonesa lidera el ranking catalán con un precio medio de 5,98 millones de euros y aparece entre las zonas residenciales más exclusivas de España
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Hay una calle en Barcelona donde el precio medio de una vivienda roza los seis millones de euros. Es la Avenida del Tibidabo, que encabeza el ranking de las direcciones más caras de Catalunya elaborado por idealista. Allí, las viviendas se anuncian con un precio medio de 5.980.000 euros.
La cifra coloca esta vía barcelonesa como la más cara de toda la comunidad autónoma, pero no está entre las primeras de España. La calle más exclusiva del país es el Camí des Salinar, en Andratx (Mallorca), donde los propietarios pagan una media de 15 millones de euros por sus viviendas. El segundo puesto corresponde al Paseo de los Lagos, en la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón (Madrid), con 11 millones de euros, mientras que la tercera posición es para la Urbanización Coto Zagaleta, en Benahavís (Málaga), con 10,5 millones, siempre según este estudio.
Las diez calles más caras de España
Repasamos a continuación el 'Top 10' con las calles y urbanizaciones con los precios medios más elevados de España:
- Camí des Salinar, Andratx (Baleares): 15.000.000 euros.
- Paseo de los Lagos, Pozuelo de Alarcón (Madrid): 11.000.000 euros.
- Urbanización Coto Zagaleta, Benahavís (Málaga): 10.500.000 euros.
- Carrer Mossa, Palma (Baleares): 9.800.000 euros.
- Paseo del Conde de los Gaitanes, La Moraleja (Madrid): 8.900.000 euros.
- Carrer Binicaubell, Palma (Baleares): 7.900.000 euros.
- Calle Osa Menor, Marbella (Málaga): 7.850.000 euros.
- Calle Serrano, Madrid: 6.950.000 euros.
- Calle José Ortega y Gasset, Madrid: 6.950.000 euros.
- Urbanización Cascada de Camoján, Marbella (Málaga): 6.395.000 euros.
Qué calles lideran en cada comunidad
El estudio de idealista también recoge la dirección con las viviendas más caras de cada autonomía según idealista:
- Baleares: Camí des Salinar, Andratx: 15.000.000 euros.
- Madrid: Paseo de los Lagos, Pozuelo de Alarcón: 11.000.000 euros.
- Andalucía: Urbanización Coto Zagaleta, Benahavís (Málaga): 10.500.000 euros.
- Catalunya: Avenida del Tibidabo, Barcelona: 5.980.000 euros.
- Canarias: Avenida de la Macaronesia, Adeje (Santa Cruz de Tenerife): 5.950.000 euros.
- Comunidad Valenciana: Calle Richard Wagner, Jávea (Alicante): 4.200.000 euros.
- Galicia: Calle Arquitecto Antonio Cominges, Vigo (Pontevedra): 1.980.000 euros.
- País Vasco: Avenida Zugazarte, Getxo (Vizcaya): 1.790.000 euros.
- Cantabria: Calle Hernán Cortes, Santander: 850.000 euros.
- La Rioja: Avenida Madrid, Logroño: 700.000 euros.
- Murcia: Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, Murcia: 700.000 euros.
- Aragón: Avenida de la Ilustración, Zaragoza: 685.000 euros.
- Castilla y León: Calle de Santiago, Valladolid: 600.000 euros.
- Navarra: Avenida de Sancho el Fuerte, Pamplona: 520.000 euros.
- Asturias: Calle Uría, Oviedo: 490.000 euros.
- Extremadura: Urbanización Las Lomas, Badajoz: 475.000 euros.
- Castilla-La Mancha: Calle Rusia, Ciudad Real: 335.000 euros.
Las diferencias entre comunidades son notables. Mientras las calles más caras de Baleares, Madrid y Andalucía superan los 10 millones de euros media, en el extremo inferior se encuentra Castilla-La Mancha, donde las casas de la calle más cara se venden por 335.000 euros. Le siguen Extremadura, con 475.000 euros, y Asturias, con 490.000 euros. Entre un extremo y otro hay, por tanto, varios millones de euros de diferencia.
Cómo se ha elaborado el estudio
Para elaborar el ranking, idealista ha analizado el precio medio absoluto de todo tipo de viviendas anunciadas en una misma calle: pisos, estudios, áticos, chalets y otros tipos de inmuebles.
La plataforma señala que, para evitar distorsiones, solo se han incluido aquellas calles que contaban con un número mínimo relevante de anuncios. Por tanto, los datos reflejan el precio medio de las viviendas anunciadas en cada vía y no significan necesariamente que sean las viviendas en venta más caras de cada mercado.
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