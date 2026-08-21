El error que 'borró' del padrón de Sant Cugat a Bernat Villa, propietario: "Me sorprendió porque he vivido aquí toda la vida"

Bernat Villa tiene 33 años, trabaja en el Barça y ha vivido siempre en Sant Cugat del Vallès: primero en casa de sus padres y, desde hace cinco años, en la vivienda de La Floresta de la que es propietario y donde se empadronó en su momento. Por eso se quedó atónito cuando recibió una carta en la que el Ayuntamiento de Sant Cugat le comunicaba haberle dado de baja del padrón, pese a no haberse mudado, ni vendido la casa, ni marchado de la ciudad. "Me sorprendió porque he vivido aquí toda la vida", explica.

En un primer momento, Villa llamó al consistorio convencido de que se trataba de un error, y ahí le confirmaron que ya no constaba empadronado. Le explicaron que tendría que volver a presentar toda la documentación y tramitar una nueva alta presencialmente. Ahora, después de que explicara su caso a EL PERIÓDICO, Villa cuenta que el responsable municipal del padrón de Sant Cugat se ha puesto recientemente en contacto con él y ha admitido que se había producido un anómalo error administrativo.

La explicación que ha recibido apunta a la particular caracterización de su vivienda. La casa está dividida en dos partes: Villa reside en una y otra familia vive de alquiler en la otra. Las dos unidades comparten, sin embargo, una misma dirección a efectos del padrón, porque esa división no consta como tal en el registro municipal. Cuando los inquilinos presentaron su contrato de alquiler —en el que figura la planta baja—, el sistema habría interpretado que Villa ya no residía en el inmueble y acabó tramitando su baja.

La argumentación municipal, no obstante, desliza una laguna. Según trasladó el responsable del padrón a Villa, en estos casos el procedimiento habitual es actuar sobre la última persona que se ha registrado en una dirección. Pero, en su vivienda, los últimos en hacerlo habían sido precisamente sus vecinos, no él. "La última persona que se empadronó fueron mis vecinos, por tanto tampoco tiene demasiado sentido", señala Villa después de hablar con el consistorio.

Fuentes municipales de Sant Cugat consultadas por este diario desvinculan el erróneo 'borrado' de Villa del proceso de bajas por casos de fraude detectados el año pasado. Aun así, el error coincidió en el tiempo con la detección, en agosto del 2025, de más de 300 intentos de empadronamientos fraudulentos. Un episodio a través del cual el alcalde, Josep Maria Vallès (Junts), ha enfatizado la estrategia municipal de controlar el padrón, situando a Sant Cugat como el municipio que ha pilotado en Catalunya el endurecimiento de estos controles.

Bernat Villa posa durante una entrevista tras permanecer un año sin estar empadronado por un error administrativo del Ayuntamiento de Sant Cugat, que lo dio de baja del padrón de su domicilio. 28 de julio de 2026. Sociedad. AUTOR: ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC

Nueva inscripción con efectos retroactivos

El consistorio también ha reconocido otro error en la gestión posterior del caso. Cuando Villa recibió la carta comunicándole la baja y llamó al Ayuntamiento para aclarar qué había ocurrido, no se solucionó la incidencia y se le indicó que debía iniciar de nuevo el trámite presencialmente y aportar otra vez la documentación. Ahora, en cambio, el responsable municipal le ha pedido que presente una instancia para poder corregir el expediente.

La previsión es que la situación quede resuelta a partir del próximo 24 de agosto, cuando el responsable del padrón regrese de vacaciones. Según la explicación que ha recibido Villa, el Ayuntamiento restablecerá su inscripción en el domicilio con efectos retroactivos, de manera que la baja errónea no genere un vacío en su historial administrativo. El responsable municipal también le ha trasladado su intención de reunirse personalmente con él para disculparse por lo ocurrido.

Aun así, hay un detalle que a Villa le cuesta todavía más entender. Su vivienda en La Floresta está dividida en dos partes, y en la otra mitad viven dos inquilinos empadronados en esa misma dirección desde el mismo día que él, que siguen figurando con normalidad en el padrón. "Estábamos los tres empadronados. Yo mismo llevé las escrituras cuando hicimos el trámite. No sé por qué me 'desempadronaron' a mí y a ellos no", explica.

Podrá votar en las elecciones del 2027

"En mi caso estaba empadronado donde realmente vivo y, además, la casa es mía", insiste. Todo esto ocurre, además, mientras Sant Cugat avanza hacia un protocolo todavía más exigente para validar altas en el padrón, algo que entidades sociales de la ciudad ya han advertido que corre el riesgo de complicar el registro también a quienes sí residen legítimamente en el municipio.

Curiosamente, Villa se enteró de los 'desempadronamientos' de Sant Cugat por la radio, de camino al trabajo, y no pudo evitar relacionarlo con su propia carta, aunque enseguida matiza que la situación le pareció más "triste que graciosa". Mientras el alcalde hablaba de tramas organizadas y fraude, a él lo habían 'borrado' del su municipio de siempre. No obstante, el consistorio enfatiza la desvinculación del error de las bajas imputables al fraude.

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Durante todo el tiempo que ha constado fuera del padrón, Villa ha convivido con la anomalía sin sobresaltos, ya que no ha necesitado el padrón para ningún trámite urgente: no ha tenido que pasar por el médico desde que recibió la carta y, al no tener hijos, tampoco se ha topado con un proceso como la escolarización. De cara a las elecciones municipales del 2027, eso sí, se alegra de que la situación se haya resuelto por tal de poder votar en Sant Cugat.