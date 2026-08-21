De la noche tórrida a la tropical: el desplome de 5 grados de temperatura que ha permitido respirar a Barcelona

Gran parte de la ciudad de Barcelona ha dormido la noche de este viernes por debajo de los 25 grados centígrados, una temperatura excepcional hace apenas unos años y que ahora también es digna de ser noticia pero justo por lo contrario, porque ha sido la habitual muchos días del verano. Tras semanas de madrugadas tórridas, la capital catalana ha vivido una noche con una caída de 5 grados de los termómetros, según los datos del Meteocat a las 04.00. horas. Quien se haya levantado temprano habrá podido notar incluso algo de fresco en el cuerpo.

De vivir inmersos en una caravana de noches tpor encima de los 25 grados muchos barceloneses han dormido esta noche del jueves al viernes bajo una noche tropical (entre 20 y 25 grados). En el Observatori Fabra, por ejemplo, la temperatura máxima ha sido de 22,2 grados y la mínima, de 19,6 (una noche 'normal'). En el del Raval, eso sí, la máxima aún ha sido tórrida (25,9), aunque la media ha sido de 24,1 grados y la mínima, de 23,1. Y en la Zona Universitària la máxima ha sido de 23,8 y la mínima, de 20,9.

Bajada en toda Catalunya

En el conjunto de Catalunya la caída de las temperaturas ha sido apreciable, especialmente en el noroeste (hay localidades que han bajado de los 12 grados en los Pirineos) y también en puntos del noreste (Roses ha visto bajar el termómetro 8 grados). No obstante, cierto es que el mercurio todavía se ha situado por encima de los 20 grados en gran parte del litoral y que en las comarcas del sur el descenso térmico ha sido mucho menos apreciable. Tarragona, con la temperatura mínima más alta, ha dormido a 23,3 °C (ayer lo hizo a 25,6).

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La previsión meteorológica de hoy indica que las lluvias volverán a hacer acto de presencia este viernes, especialmente a final del día.