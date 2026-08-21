El nuevo CAP Fort Pienc doblará las consultas del ambulatorio del paseo Sant Joan cuando lo sustituya en 2028

Las obras del edificio que debe albergar el esperado nuevo Centro de Atención Primaria (CAP) del Fort Pienc comenzaron en febrero pasado, en la esquina de la Gran Via con la calle Nàpols, en el Eixample de Barcelona. El inmueble aglutinará el ambulatorio -que se repartirá entre el sótano y parte de la primera planta- con 64 viviendas dotacionales de promoción pública, distribuidas entre el primer y el sexto piso. El centro médico -que aún tardará al menos un par de años en abrir puertas- es fruto de una larga reivindicación por ampliar los servicios existentes en el consultorio del paseo Sant Joan, que ha sufrido problemas de saturación y se ha quedado pequeño para los 28.195 pacientes que le corresponden. Según consta en la memoria del proyecto de ejecución, consultado por EL PERIÓDICO, el futuro ambulatorio doblará las consultas existentes en el equipamiento al que sustituirá y que sigue en funcionamiento.

El edificio que se está erigiendo en el número 724-726 de la Gran Via de les Corts Catalanes, junto al Bingo Billares, dispondrá de 38 consultas. En contraste, el CAP del paseo Sant Joan suma 19 despachos para atender a pacientes. Se incrementaron a raíz de la pandemia del covid, al adaptarse un inmueble situado a unos 100 metros y cedido por el Ayuntamiento de Barcelona, con el que se ganaron nueve consultas.

Recreación de la entrada del futuro CAP Fort Pienc, que se halla en obras en la Gran Via, en Barcelona. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

A lo largo de los últimos años, han sido visibles las pancartas, las concentraciones y las reclamaciones de la plataforma Nou CAP Fort Pienc ja!, que han recordado que el vecindario y los profesionales del equipamiento sanitario llevan años esperando que se edifiquen las instalaciones en la confluencia de la Gran Via con Nàpols. La construcción acumula retraso respecto a los planes iniciales: el nuevo ambulatorio está comprometido desde 2008 y, sin ir más lejos, en 2021 se confiaba en que las obras comenzaran en 2023. No obstante, lo han hecho tres años más tarde.

Boxes y urgencias

Las futuras dependencias del CAP Fort Pienc comprenderán 2.651,35 metros cuadrados. En la planta baja, se planifican boxes polivalentes y de extracciones, salas de tratamiento y de emergencias y despachos de administración, atenciones no programadas, educación sanitaria, vestuarios y zonas de descanso para el personal.

Obras este agosto en el solar donde se construye el edificio que albergará el CAP Fort Pienc y una promoción de 64 pisos de promoción pública en Barcelona. / Belén González

El altillo concentrará 23 consultas de medicina general, “todas ellas con iluminación y ventilación natural”, reza el proyecto, además de una sala de reuniones de 50 metros cuadrados. El área de medicina general se completará con cuatro consultas más en la primera planta, donde también se emplazarán seis más del área polivalente y otras cinco de atención a la salud sexual y reproductiva, que contará con un despacho y un espacio de recepción. Por ahora, el Institut Català de la Salut no ha concretado si se incrementará la plantilla del centro, ahora integrada por una setentena de trabajadores sanitarios en el paseo Sant Joan.

Cada planta tendrá sus áreas de espera y servicios. Estarán unidas por tres escaleras (más dos interiores de acceso al sótano) y dos ascensores de gran capacidad, aptos para el traslado de camillas. Aunque totalmente separados entre sí, el equipamiento sanitario y el bloque de viviendas públicas compartirán la primera planta. Las consultas ocuparán el lado de la fachada que se asoma a la calle, mientras que todos los domicilios estarán encarados hacia el patio interior. Se tratará así de minimizar molestias por ruido a los residentes del inmueble, sobre todo por el intenso tráfico en la Gran Via.

Esbozo del equipamiento que albergará el CAP Fort Pienc y una promoción de 64 pisos públicos, en la Gran Via, en Barcelona. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El ayuntamiento prevé que los pisos se entreguen en el primer trimestre de 2029. La mayoría de los hogares se equiparán con dos habitaciones dobles. A su vez, se diseña una galería en la fachada, cubierta con arbustos, a modo de franja de separación entre la calle y el centro médico. Se espera obtener así una “mejor intimidad para la actividad del equipamiento, así como una mitigación acústica y climática respecto al exterior”, según el proyecto. El sótano se reserva para almacenes, equipos de instalaciones (climatización incluida) y plazas de aparcamiento.

Cuatro millones de euros

El Instituto Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación de Barcelona (IMHAB) se encarga de levantar el edificio, mientras que el Servei Català de la Salut se responsabiliza de adaptar el interior de los espacios destinados al CAP. La construcción del equipamiento se tasa en algo más de 12 millones de euros y la adecuación del centro sanitario se cuantifica en 4,1 millones.

Sección en tres dimensiones del interior del CAP Fort Pienc en el edificio que se construye en la esquina de la Gran Via con la calle Nàpols, en Barcelona. / EL PERIÓDICO

Para empezar a montar el CAP, primero tiene que finalizar la construcción del edificio. Se estima entre 12 y 14 meses para erigirlo, por lo que la carcasa debería estar acabada para primeros de 2027. A partir de ahí, se calcula que las obras del ambulatorio arranquen entre enero y abril de 2027 y que se requiera un año más para acondicionarlo. En febrero pasado, el Departament de Salut fijó el traslado del equipamiento sanitario para finales de 2028.

El acceso al ambulatorio se abrirá en el chaflán de la Gran Via con Nàpols. El portal a los pisos estará en la cara del bloque a Gran Via, mientras que la entrada al garaje será por Nàpols.