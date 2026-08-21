Barcelona desencalla la reapertura del encantador bar bajo las bóvedas del Convent de Sant Agustí

El bar del Centro Cívico Convent de Sant Agustí está un poco más cerca de volver a abrir. El Ayuntamiento de Barcelona ha sacado a concurso público la gestión de esta cafetería del barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (Ciutat Vella), cerrada desde hace más de dos años. Antes de su cierre, se había convertido en uno de esos lugares que empezaron siendo conocidos sobre todo por los vecinos y que, con el tiempo, acabaron viralizándose en redes sociales.

El conocido como 'Bar del Convent' está integrado en el antiguo convento de los agustinos, en pleno centro de Barcelona, que está desacralizado y funciona como centro cívico municipal. El edificio, de estilo gótico, da al bar un encanto especial, ya que la terraza se encuentra en una antigua galería porticada de piedra, con arcos apuntados y bóvedas de crucería que todavía conservan el carácter histórico del lugar. La galería se abre a un amplio patio y, bajo las bóvedas, se sitúan las mesas y sillas de la terraza.

Exterior del Bar del Convent / Archivo - El Borne

Terraza del bar del CC Convent de Sant Agustí / CC Sant Agustí / Mireia Plans

Con los años, este encantador espacio fue ganando visitantes de otros puntos de Barcelona y también turistas, en parte gracias a cuentas de redes sociales dedicadas a descubrir "rincones escondidos" de la ciudad. El bar del Convent acabó apareciendo en algunas de estas listas de recomendaciones y dejó de ser tan desconocido.

Reforma reciente

La última empresa que gestionó el establecimiento fue Sant Pere Food Services, S.L., que renunció a la concesión en julio de 2024 y dejó de prestar el servicio antes de lo previsto. Desde entonces, el local ha permanecido cerrado.

Durante los últimos meses, el ayuntamiento ha estado realizando obras de remodelación en el bar, unos trabajos que se han llevado a cabo antes de volver a sacar a licitación su gestión.

Mapa del Centro Cívico Convent de Sant Agustí.

Una reapertura que se ha hecho esperar

El concurso para gestionar y reabrir el bar llega después de un calendario que se ha ido retrasando. En septiembre de 2025, el Ayuntamiento de Barcelona explicó a este diario que esperaba que el local pudiera reabrir en la primavera de 2026. Ese plazo, sin embargo, no se ha cumplido. De momento, en agosto de 2026, ha salido a licitación la gestión del negocio.

Pero el consistorio no busca únicamente alguien que lleve la cafetería. En el documento de la licitación se detalla que la futura adjudicataria deberá colaborar con el centro cívico e integrarse con el tejido social del barrio, de manera que su actividad sirva para "complementar la actividad cultural y comunitaria del equipamiento". Asimismo, los candidatos tendrán que presentar una propuesta de actividades de pequeño formato que puedan desarrollarse en el propio bar-cafetería. La intención es, por tanto, que el espacio vuelva a funcionar vinculado a la vida del centro cívico y de la comunidad.

De convento a centro cívico

El conjunto de Sant Agustí Vell fue una de las instituciones religiosas de referencia de la Barcelona medieval y moderna. Los agustinos llegaron a la ciudad a principios del siglo XIV y se instalaron en el barrio de la Ribera, dentro del recinto amurallado, en la zona donde confluían el Rec Comtal y la antigua Vía Augusta.

La orden se estableció allí en 1309 y las obras comenzaron a partir de la iglesia. La construcción del convento se prolongó hasta 1506, aunque el complejo no quedó completamente terminado hasta 1709. Su función religiosa terminó en 1715, cuando Felipe V ordenó derribar parte de las dependencias para construir la ciudadela militar. Los agustinos tuvieron que trasladarse entonces al Raval, a la parroquia que el pasado junio visitó el Papa.

Los restos del convento pasaron después a tener un uso militar como cuartel. En 1720, el edificio acogió además la Real Academia Militar de Matemáticas, que estuvo activa hasta 1803. El uso militar del inmueble se prolongó durante unos 180 años.

No fue hasta 1980 cuando comenzaron nuevas reformas impulsadas por el consistorio. En los años 90 se inició la recuperación del conjunto histórico y, en 1995, arrancaron las obras de rehabilitación que acabarían transformando el espacio en un centro cívico.

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A día de hoy, el Centro Cívico Convent de Sant Agustí es uno de los equipamientos públicos del Ayuntamiento de Barcelona, con una zona de bar singular que se espera que vuelva a funcionar en unos meses.