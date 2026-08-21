Una línea de autobús rodeará el entorno del Spotify Camp Nou los días de partido

Con el objetivo de dar continuidad al servicio público en el entorno del Spotify Camp Nou, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) pondrá en marcha el próximo 27 de agosto una línea de autobus que recorrerá de manera circular el entorno los días de partido. La nueva mejora trabajada con los vecinos, TMB y la Guàrdia Urbana, conectará el barrio de la Maternitat i Sant Ramon del distrito de les Corts desde las dos horas anteriores a la cita futbolística hasta una hora y media después, con una frecuencia de 15 minutos.

La línea de autobús especial adicional responde a las quejas constantes de los vecinos, que reclamaban mejoras en la movilidad de la zona porque durante las cinco horas no podían llegar a sus casas ni desplazarse con normalidad. Según explicaron a este diario hace unos meses, los días de partido eran para ellos "una presión constante sobre el espacio público". Ahora, la mejora se convierte en una pequeña victoria para los vecinos y la convivencia con los aficionados.

Paradas y recorrido

El recorrido especial conectará los puntos ubicados en el entorno de las zonas donde se establecen las restricciones al tráfico por la concentración de personas y por las necesidades operativas y de seguridad asociadas a los partidos. Así se mantendrá la conectividad entre distintos barrios del distrito de Les Corts y se facilitará el enlace con la red regular de bus.

Este durará unos 32 minutos y empezará en el entorno del intercambiador d'Ernest Lluch (calle del Camí de Torre Melina), pasará por Collblanc, avenida de Madrid, la Gran Via de Carles III, avenida Diagonal, del Doctor Marañon y de Xile hasta llegar a Camí de Torre Melina, donde volverá a empezar el recorrido.

Sin embargo, desde TMB recuerdan que tanto la frecuencia como el tiempo de recorrido podrán experimentar variaciones puntuales en función de las condiciones del tráfico que se puedan producir en los alrededores del estadio, especialmente en los momentos de mayor afluencia.

Noticias relacionadas

Además, las autoridades del distrito y del FC Barcelona han decidido cambiar la entrada de los autocares en el estadio. Ahora será por el acceso X de la calle Travessera de les Corts (contra dirección) para evitar el paso por la calle Arizala y minimizar las molestias a los vecinos. Otra victoria para los vecinos que se pondrá a prueba en seis días.