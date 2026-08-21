Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempoMeteocat lluviaCeutaSave Europe ActTemperaturas BarcelonaAlerta InuncatOla de calorBarcelonaTerremoto GranadaPortAventuraSant CugatDaniel Sancho
instagramlinkedin

Transporte público

Una línea de autobús rodeará el entorno del Spotify Camp Nou los días de partido

La iniciativa de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) conectará el barrio de la Maternitat i Sant Ramon los días de partido, aliviando las quejas vecinales

Los vecinos del Camp Nou han "llegado al límite": exigen soluciones urgentes ante el colapso y el incivismo en los días de partido

Aglomeraciones en el Spotify Camp Nou un día de partido, en una imagen de archivo

Aglomeraciones en el Spotify Camp Nou un día de partido, en una imagen de archivo / Jordi Otix / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Judit Bertran

Judit Bertran

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el objetivo de dar continuidad al servicio público en el entorno del Spotify Camp Nou, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) pondrá en marcha el próximo 27 de agosto una línea de autobus que recorrerá de manera circular el entorno los días de partido. La nueva mejora trabajada con los vecinos, TMB y la Guàrdia Urbana, conectará el barrio de la Maternitat i Sant Ramon del distrito de les Corts desde las dos horas anteriores a la cita futbolística hasta una hora y media después, con una frecuencia de 15 minutos.

La línea de autobús especial adicional responde a las quejas constantes de los vecinos, que reclamaban mejoras en la movilidad de la zona porque durante las cinco horas no podían llegar a sus casas ni desplazarse con normalidad. Según explicaron a este diario hace unos meses, los días de partido eran para ellos "una presión constante sobre el espacio público". Ahora, la mejora se convierte en una pequeña victoria para los vecinos y la convivencia con los aficionados.

Paradas y recorrido

El recorrido especial conectará los puntos ubicados en el entorno de las zonas donde se establecen las restricciones al tráfico por la concentración de personas y por las necesidades operativas y de seguridad asociadas a los partidos. Así se mantendrá la conectividad entre distintos barrios del distrito de Les Corts y se facilitará el enlace con la red regular de bus.

Este durará unos 32 minutos y empezará en el entorno del intercambiador d'Ernest Lluch (calle del Camí de Torre Melina), pasará por Collblanc, avenida de Madrid, la Gran Via de Carles III, avenida Diagonal, del Doctor Marañon y de Xile hasta llegar a Camí de Torre Melina, donde volverá a empezar el recorrido.

Sin embargo, desde TMB recuerdan que tanto la frecuencia como el tiempo de recorrido podrán experimentar variaciones puntuales en función de las condiciones del tráfico que se puedan producir en los alrededores del estadio, especialmente en los momentos de mayor afluencia.

Noticias relacionadas

Además, las autoridades del distrito y del FC Barcelona han decidido cambiar la entrada de los autocares en el estadio. Ahora será por el acceso X de la calle Travessera de les Corts (contra dirección) para evitar el paso por la calle Arizala y minimizar las molestias a los vecinos. Otra victoria para los vecinos que se pondrá a prueba en seis días.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona 'expulsa' de su padrón a 4.230 personas en un año y medio al detectar presuntos fraudes por falsedad documental
  2. El litoral catalán será una de las zonas de España donde más aumentarán los días de ola de calor
  3. Castelldefels, Vilanova y El Prat: las ciudades catalanas más castigadas por el aumento de días de olas de calor
  4. Sant Cugat eleva a más de 7.000 las bajas anuales en su padrón y registra un centenar de pisos con más de 10 personas
  5. Los ganadores del concurso de decorados de las fiestas de Gràcia: “No nos lo creemos, las plazas lo tenemos más complicado”
  6. La reacción de Albiol al ver su cara junto a la de Orriols en un cartel en Gràcia: 'Que se lo pasen muy bien en sus fiestas
  7. Buenas noticias para los trabajadores de Barcelona: el calendario laboral ofrece tres puentes en un mes poco después de las vacaciones
  8. Albiol se encara con un grupo de 'ocupas que generan conflictos constantes' en un local comercial de Badalona

Una línea de autobús rodeará el entorno del Spotify Camp Nou los días de partido

Una línea de autobús rodeará el entorno del Spotify Camp Nou los días de partido

Barcelona pasa de noches tórridas a tropicales tras encadenar más de 50 días de calor extremo de récord

Barcelona pasa de noches tórridas a tropicales tras encadenar más de 50 días de calor extremo de récord

El nuevo CAP Fort Pienc doblará las consultas del ambulatorio del paseo Sant Joan cuando lo sustituya en 2028

El nuevo CAP Fort Pienc doblará las consultas del ambulatorio del paseo Sant Joan cuando lo sustituya en 2028

Esta es la calle más cara de Catalunya: comprar una vivienda cuesta casi 6 millones de media

Un tiroteo en un domicilio del barrio de Artigues de Badalona se salda con una mujer herida de bala

Barcelona desencalla el encantador bar bajo las bóvedas de Sant Agustí Vell

El bonito pueblo de cuento a solo 30 minutos de Viladecans

El bonito pueblo de cuento a solo 30 minutos de Viladecans

El tiempo en las fiestas de Sants 2026: lluvia, calor y cambios a la vista

El tiempo en las fiestas de Sants 2026: lluvia, calor y cambios a la vista