El uso de locales como viviendas se expande en el área de Barcelona: 2.286 en L'Hospitalet y 662 en Mataró

Una paradoja que resulta de la colisión entre la crisis de la vivienda y la complejísima gestión de los padrones municipales es que en las ciudades catalanas hay cientos de personas viviendo efectivamente en locales no previstos urbanísticamente para ser habitados. Es decir, que los ayuntamientos dan de alta en sus padrones a vecinos que residen en inmuebles sin cédula de habitabilidad. Datos obtenidos por EL PERIÓDICO corroboran la expansión de esta tendencia en la región metropolitana de Barcelona, pese a que precisamente la capital no ofrece indicadores porque "el dato de si una inscripción padronal corresponde a un local no se puede deducir del padrón de habitantes", aclaran fuentes municipales.

Sí aterriza localmente la casuística el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, cuyos datos más recientes (2025) reflejan 2.286 locales con vecinos empadronados. Son prácticamente el doble que hace cinco años: 1.324 eran los locales contabilizados con altas padronales el año 2020. "La 'foto' del padrón debe ser lo más actualizada posible para poder dimensionar servicios públicos de calidad para una ciudadanía que también debe aportar a través de sus impuestos", comentan fuentes municipales de L'Hospitalet. En los últimos años, los disparados precios de la vivienda y la escasez de oferta ante una demanda que crece de forma exponencial han empujado a cada vez más personas y familias —habitualmente con pocos recursos económicos— a buscar una alternativa residencial en espacios que nunca se habían planteado como un hogar.

El fenómeno de vecinos abocados a vivir en locales enlaza con la política de conversión de locales en viviendas: mientras Barcelona por el momento la rechaza, otros grandes municipios metropolitanos como Gavà —que lo facilita en unas calles y lo limita en otras— o Mataró —a propuesta de Junts secundada por PSC, Comuns y PP— han decidido flexibilizar su normativa por tal de incrementar la oferta residencial, tal y como lleva años reivindicando el sector inmobiliario. Esta conversión de locales en viviendas es una de las alternativas para densificar a las que se abren los alcaldes, aunque con condiciones.

La capital del Maresme es, de hecho, la segunda ciudad que más locales con empadronamientos registra, concretamente 662, entre las urbes que han respondido a una solicitud de acceso a información pública de este diario formulada a una veintena de ayuntamientos catalanes. Hace cinco años, el dato era de 538. El propio ayuntamiento asume la "acumulación de un número significativo de locales cerrados desde hace tiempo en ejes como la Riera, las calles Barcelona o Sant Josep o las plazas de les Tereses y de Cuba.

Más allá de Mataró, otros municipios como Sabadell y Viladecans también presentan ciertos incrementos de locales con vecinos empadronados. Sabadell registra actualmente 445 locales de este tipo según los datos del 2025, 50 más que el año 2021. Viladecans, tan sólo 22, pero entre 2021 y 2023 únicamente registraba tres. Por su parte, los datos de Santa Coloma de Gramenet reflejan una caída de 9 locales con personas empadronadas entre 2024 (47) y 2025 (36), si bien el municipio duplicó los denominados empadronamientos sin domicilio fijo entre 2023 y 2025: 346 ha pasado a 734 al año.

El auge de 'locales-vivienda' en el norte de L'Hospitalet

Un paseo por la frontera entre los barrios de Collblanc, La Torrassa y La Florida, en el área del Samontà de L'Hospitalet, permite constatar en apenas unos minutos la gran cantidad de antiguos locales que ahora funcionan como vivienda en la ciudad. Algunos de ellos, además, también realquilan parte del espacio a otros inquilinos. Fuentes municipales apuntalan que el consistorio está acometiendo una "actualización del padrón" en el contexto del plan de inversiones junto con la Generalitat para revitalizar el Samontà.

Pese al crecimiento, desde la asociación Mujeres Pa’lante, que realiza acompañamiento a mujeres migrantes, advierten de que los datos del padrón solo reflejan una parte del problema y que hay muchas otras personas en esas mismas situaciones que no aparecen en la estadística oficial porque no han podido empadronarse. Beatriz Cantero, presidenta de la entidad, explica que ha sido en los últimos cuatro años cuando han empezado a notar que, cada vez más familias, se ven obligadas a convivir en una única habitación porque es la única opción que encuentran. Aunque muchas trabajan, comenta Cantero, no dan con otras opciones en zonas suficientemente cercanas a sus empleos.

Comparte una visión similar Jofre Rojas, presidente de la Asociación de Vecinos de Collblanc-Torrassa: "Hace unos ocho años ya avisamos de que este problema empezaba a aparecer. Desde entonces ha crecido de forma exponencial". Lamenta Rojas que mientras que la población ha crecido, los recursos son los mismos —también debido a la alta densidad de la zona norte hospitalense y a la falta de suelo para construir vivienda— y la vivienda es cada vez más inaccesible para más gente. Esto deriva en situaciones de "hacinamiento y marginalidad" que, a su vez, pueden conllevar problemas de convivencia. "Los gobiernos hablan, pero no se hace nada. Ha habido una mala política de vivienda", insiste el líder vecinal, quien advierte de la bomba de relojería que puede suponer este paradigma habitacional en auge.

“Hace 10 o 15 años ya costaba encontrar un piso en Collblanc, pero se podía. Ahora es imposible”, lamenta Cantero, quien destaca que, con la subida de precios de la vivienda en Barcelona, "mucha gente se ha visto desplazada hacia barrios más periféricos" y ello, además del auge del turismo en la zona, ha elevado los precios de alquiler y compra también en la segunda ciudad de Catalunya, incluido en los barrios más densos y vulnerables.

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A su vez, tanto Cantero como Sofía Jiménez, también de Mujeres Pa’lante, advierten de la falta de unas “mínimas condiciones de dignidad” cuando una familia entera se ve obligada a compartir habitación o local, así como de los riesgos de verse obligadas a dejar a niños con desconocidos. Explica Jiménez que se han encontrado con casos de niños con problemas para ser escolarizados porque no estaban empadronados y cuyas familias trabajan. Niños que, en consecuencia, se ven relegados a quedarse solos en la habitación en algunas horas del día, expuestos a otros adultos. En la entidad insisten en la importancia de garantizar los empadronamientos a vecinos vulnerables. Y, pese a que en L'Hospitalet critican haberse topado con "dificultades durante años", ahora reconocen ver "frutos y mejoras a base de insistir".