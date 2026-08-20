El tramo en obras de la L1 del metro de Barcelona reabrirá el 29 de agosto tras la renovación de vías: "Se reducirán las incidencias y las vibraciones"

Faltan pocos años para que se cumpla un siglo desde que el metro uniese Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat. Ocurrió en 1932. En estos casi cien años, la L1 del metro, esa misma línea que facilitó la movilidad entre las dos principales ciudades de Catalunya se ha establecido como la que tiene mayor demanda de toda la red. Sin embargo, para que el servicio de transporte público más usado de la metrópolis barcelonesa siga funcionando, requiere de innovaciones e intervenciones cada cierto tiempo para mantener y mejorar la calidad del servicio. Y esto ha ocurrido durante buena parte del mes de julio y todo agosto, en los que el tramo entre Mercat Nou (estación de Barcelona que se inauguró, esta sí, en 1926, hace justo un siglo) y Santa Eulàlia (ya en L'Hospitalet y abierta seis años más tarde se ha sometido a una renovación integral de las vías. Unos trabajos que ya encaran su recta final y que permitirán que la L1 recupere el recorrido completo el próximo 29 de agosto, manteniendo el calendario con el que se comprometió Transport Metropolità de Barcelona (TMB).

La actuación principal se ha desarrollado en la vía general entre ambas estaciones, donde se han renovado varios tramos de carril, aparatos de vía, sistemas de drenaje, señalización y otros elementos asociados a la infraestructura ferroviaria. "Estas mejoras permitirán reducir el número de incidencias, aumentar la fiabilidad del servicio e incrementar también el confort de los viajeros, porque la renovación de la vía se traduce asimismo en una reducción de las vibraciones", sostiene TMB.

El tramo de vías entre las estaciones de Mercat Nou y Santa Eulàlia en la L1 del metro de Barcelona. / Jordi Otix

Con todo, para poder efectuar las intervenciones, TMB ha tenido que suspender durante estas semanas todo el servicio entre las estaciones de Plaça de Sants y Florida, algo que, pese a que la empresa pública ha establecido un servicio alternativo por bus, ha supuesto numerosas molestias y quejas por parte de los usuarios habituales de la L1 que a diario se mueven entre L'Hospitalet y la capital catalana.

Durante una visita a las obras, la presidenta de TMB y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, ha remarcado la importancia de seguir trabajando para mejorar la red de metro y ha recordado que estas obras “son un ejemplo claro de nuestro compromiso de invertir en una red de metro cada vez más fiable, más robusta y preparada para dar respuesta a las necesidades de movilidad de la ciudadanía”. Además, la presidenta ha reiterado su “agradecimiento a la ciudadanía por la comprensión y la colaboración durante estas semanas”. Por su parte, el primer teniente de alcalde de L'Hospitalet, Jesús Husillos, también se ha disculpado con los vecinos afectados por los problemas que la intervención ha generado en la movilidad diaria de los mismos, pero ha insistido en la importancia de los trabajos y en que "no se pueden hacer de otra manera.

Jesús Husillos, Laia Bonet, Xavier Flores y David Prat, en una visita a las obras de la L1 para renovar las vías entre las estaciones de Mercat Nou y Santa Eulàlia. / Jordi Otix

Trabajos

También se ha renovado el aparato de dilatación instalado en un tramo de la vía entre Mercat Nou y Santa Eulàlia que está al aire libre. Se trata de un elemento que evita la deformación de los carriles que puede producirse en caso de cambios relevantes de temperatura. Con este sistema, aunque cambie la temperatura, el aparato es capaz de absorber la dilatación-contracción del carril para que la vía continúe en perfectas condiciones de uso.

Además, se han llevado a cabo actuaciones de renovación y modernización en las instalaciones del centenario taller de Santa Eulàlia, incluida la renovación de las cinco vías de foso, el cambio de los aparatos de vía de acceso al taller y la sustitución de la catenaria convencional por catenaria rígida. La actuación realizada mejora la fiabilidad, agiliza la operativa y aumenta la seguridad en el acceso a esta instalación.

En las obras de este verano en la L1 se han renovado cerca de 2,1 kilómetros de vía: 510 metros en la zona de talleres y 1.580 metros de vía general. Desde el inicio de las actuaciones trabajan cada día 170 personas en unas obras que se realizan durante las 24 horas. Las obras, ejecutadas por Transports Metropolitans de Barcelona, comenzaron el 17 de julio y tienen un presupuesto de 11,5 millones de euros.