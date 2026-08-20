Sant Cugat eleva a más de 7.000 las bajas anuales en su padrón y registra un centenar de pisos con más de 10 personas

Los datos fríos de un padrón municipal suelen ser de difícil interpretación excepto si media la valoración cualitativa del respectivo ayuntamiento. Ante el delicadísimo cóctel social —sinhogarismo, fraudes, infravivienda— que rezuman las estadísticas municipales, los alcaldes suelen asumir un perfil bajo. Salvo que exista un interés político como el de Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat del Vallès, el bastión catalán de Junts donde los posconvergentes —que gobiernan junto con ERC desde el 2023— llevan dos años marcando músculo en torno al endurecimiento de las políticas del padrón. Un avispero que también está zarandeando la extrema derecha, tanto por el flanco de Aliança Catalana como por el de Vox.

Los indicadores que el Ayuntamiento de Sant Cugat hizo públicos el año pasado expusieron 324 bajas por un fraude imputable a una mafia y otro dato parcial de 4.000 bajas entre enero y julio. Los exhaustivos datos a los que ha accedido EL PERIÓDICO permiten ahora concluir que 2024 y 2025 fueron los primeros ejercicios completos del último lustro en los que el Ayuntamiento de Sant Cugat ha sobrepasado las 7.000 bajas en su padrón municipal: 7.795 en 2024 y 7.173 en 2025, después de tres años rondando las 5.000 bajas.

"Estamos realizando una depuración necesaria", argumentó el exconseller y teniente de Alcaldía de Sant Cugat Jordi Puigneró al describir la estrategia municipal sobre el padrón. El dato clave que ejemplifica la acción política para endurecer el padrón cugatense es el de las denominadas 'bajas por inscripción indebida', un cajón de sastre en el que los ayuntamientos consignan tanto las bajas vinculadas a fraudes como las relativas a extranjeros con permiso de residencia de larga duración o de antiguos residentes que ya no viven en una dirección y que ahora actualizan sus datos.

Si en 2023 estas bajas fueron tan sólo 6 —los tres años anteriores oscilaron entre 1 y 5—, en 2024 ascendieron a 2.223 y en 2025 a 1.189. Colectivos sociales como La Floresta contra Fronteres o la Coordinadora Obrim Fronteres se han posicionado contra la estrategia de Sant Cugat sobre el padrón, alertando de la posibilidad de que "personas vulnerables queden fuera del sistema sin garantías y sin poder acceder a servicios básicos".

Además, los datos municipales certifican que la gran mayoría de esas bajas fueron instadas de oficio por el propio Ayuntamiento, y no corrieron a cargo de particulares. En 2023, el 80% (1.769) de las bajas por inscripción indebida fueron provocadas por el propio consistorio. En 2025, la proporción se elevó al 87% (1.032). El resto de tipologías de bajas se mantuvieron en niveles muy similares a los de años anteriores, desde las motivadas por cambios de residencia hasta las de defunciones, pasando por las producidas por caducidad.

Un centenar de pisos con más de diez empadronados

Pese a que Sant Cugat sigue situándose entre los municipios con mayor renta media por habitante de Catalunya, los precios desorbitados de la vivienda han provocado que el Ayuntamiento deba acometer el reto de evitar la expulsión de vecinos, especialmente jóvenes, por no poder acceder al mercado residencial.

"Todos los que quieran vivir en Sant Cugat deben poder hacerlo", ha afirmado en diversas ocasiones el teniente de Alcaldía Bernat Picornell (ERC). De hecho, este es el espíritu tras las 5.500 viviendas del nuevo barrio de Ca n'Ametller, el gran proyecto residencial que el gobierno municipal impulsa de cara al 2030.

Un signo inequívoco de la crisis de la vivienda en los padrones municipales son los pisos con más de una decena de personas empadronadas, que se han cronificado Barcelona o L'Hospitalet. Lejos de las cifras de estas ciudades —2.328 pisos en Barcelona y otros 667 en L'Hospitalet—, Sant Cugat presenta un centenar de inmuebles registrados con sobreocupación, según los datos que ha recabado este diario. Específicamente, el consistorio consignó 102 el pasado 2025, un dato levemente inferior a los 113 del 2024. Entre 2020 y 2023, este indicador ha oscilado entre los 120 y 130 pisos aproximadamente.

Los otros casos de fraude en el área de Barcelona

Cabe tener en cuenta que los ayuntamientos advierten de que la sobreocupación de una vivienda no puede ser invocada como causa de denegación de la inscripción padronal, ya que no constituye un requisito legalmente exigible para la acreditación de la residencia. También que los datos pueden contemplar puntuales anomalías registrales, como es la casuística de personas empadronadas que ya no viven en un inmueble pero que todavía no han sido dadas de baja en el momento de acopiar los datos.

A diferencia de Sant Cugat, Barcelona y otros importantes municipios de la región metropolitana como Sabadell y Santa Coloma no habían hecho públicas, antes de revelarlo este diario, las bajas por casos de fraude detectados en los últimos dos años. En el caso de la capital, el Ayuntamiento ha 'expulsado' de su padrón entre el 2025 y lo que va del 2026 a 4.230 personas que se dieron de alta "mediante la exhibición de documentación presuntamente fraudulenta vinculada a la acreditación de la disponibilidad de la vivienda", describe un informe municipal remitido a este diario en una solicitud de acceso a información pública.

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El Ayuntamiento de Sabadell, por su parte, precisa que ha realizado 66 bajas padronales este 2026 por "documentación presuntamente fraudulenta" detectada el año pasado. Y el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha registrado 28 bajas "vinculadas con denuncias o investigaciones policiales e inspecciones" el pasado 2025. También el Ayuntamiento de Mollet del Vallès identificó 8 contratos falsos el año 2024.