En la avenida Llorenç Serra
El popular quiosco de Santa Coloma próximo al metro de la L1 echa el cierre por jubilación de su propietario
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Santa Coloma de Gramenet se prepara para dar el adiós definitivo a su último quiosco en la vía pública. Según ha avanzado la revista local 'El Mirall', el cierre ha llegado por la jubilación de Pablo Flores, propietario del establecimiento situado en la avenida Llorenç Serra, números 9-11, justo al lado de la boca del metro de Santa Coloma de la línea 1.
En declaraciones al citado medio, Flores ha expresado que no desea "ser protagonista de nada", optando por una despedida discreta.
A partir de ahora, los vecinos de Santa Coloma que deseen adquirir revistas o la prensa diaria deberán acudir a los estancos de la ciudad, situados en las calles Mossèn Jacint Verdaguer y Sicília, así como en la Papereria-Llibreria Amèrica (calle Sicília) o las gasolineras de la ciudad.
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