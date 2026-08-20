Una pedrada rompe la puerta de un bus de la D20 en Barcelona y obliga a evacuar a los pasajeros

Los pasajeros que este miércoles por la tarde se encontraban en uno de los buses de la línea D20 de TMB se llevaron un buen susto. El vehículo se encontraba en la avenida del Paral·lel cuando alguien lanzó una piedra contra él, que acabó rompiendo uno de los paneles de la tercera puerta

Fuentes municipales han confirmado a este diario que, tras el impacto, los pasajeros fueron evacuados y el autobús tuvo que ser retirado del servicio.

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Por ahora, no consta que se haya identificado al autor de la pedrada. Tampoco hay constancia de ninguna persona herida.