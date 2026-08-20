La Roca Village estrena un 'lounge' de espera en la estación Barcelona Nord para compradores que van en bus

Con más visitantes anuales que la Sagrada Família, el recinto de tiendas de La Roca Village es un destino de compras tanto para barceloneses como para turistas de todo el mundo. La mayoría de estos últimos optan por desplazarse en autocar (Shopping Express) desde la capital catalana y ahora podrán hacerlo con más comodidad gracias al 'lounge' de espera e información que han implantado en la estación Barcelona Nord. El objetivo es acercar sus servicios y "hospitalidad" a los visitantes internacionales.

El recinto, situado a unos 35 kilómetros de Barcelona, aglutina unas 150 boutiques --y muchas marcas de lujo-- que ofrecen descuentos todo el año, llegando a superar anualmente los cinco millones de usuarios. Además de tiendas de moda y complementos, aúna gastronomía, actividades sociales, y servicios complementarios de acompañamiento y hasta asesoría en el 'shopping'.

Autocares Shopping Express, en la estación Barcelona Nord, donde se ha inaugurado un 'lounge'. / LRV

La Roca Village es uno de los 12 villages de compras de The Bicester Collection, que ha querido prolongar sus atenciones al cliente en la propia Barcelona con este espacio permanente en el único punto de conexión en bus desde la ciudad. Más allá de la venta de billetes, el 'lounge' se ha diseñado como "una experiencia de bienvenida personalizada" de forma que se acompaña al cliente "antes incluso de iniciar su trayecto".

Estación modernizada

La iniciativa Shopping Express Lounge coincide con la reciente renovación de la estación de autobuses Barcelona Nord. En un comunicado, Cristina Viollaz, directora de negocio de La Roca Village, señala que con el nuevo espacio --con zona de información y de espera-- pretenden "contribuir a un modelo de turismo de calidad, capaz de generar valor para el territorio, enriquecer la experiencia del visitante y promover una movilidad más sostenible".

En el coqueto rincón se podrán descubrir y gestionar con antelación algunos servicios exclusivos del Village, como registrarse en su programa de fidelización, de membresía, de Tax Free, de Personal Shopping o de Hands-free-shopping, para los que no quieren acarrear bolsas.

Shopping Express Lounge en la estación Barcelona Nord. / LRV

Los desplazamientos del Shopping Express están gestionados por Catalunya Bus Turístic y cuentan con once salidas diarias, en un recorrido de unos 40 minutos, con asistencia a bordo y durante los cuales incluso se difunde información histórica y cultural, así como recomendaciones de actividades no solo de la metrópolis sino también sobre otros municipios del entorno, en especial del Maresme.