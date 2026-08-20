Festa Major de Gràcia 2026: calles cortadas y líneas de bus desviadas

La Festa Major de Gràcia 2026 está alterando estos días el ritmo habitual del barrio barcelonés. La llegada de miles de visitantes y los diferentes actos programados han obligado a aplicar cortes de tráfico y cambios en la circulación, que también afectan al servicio de autobuses.

Según ha informado TMB este viernes, las líneas V17, 22, 24 y 114 circulan con desvíos debido a los actos populares que se están celebrando en el barrio.

A estos cambios se suma la anulación de varias paradas. En concreto, han quedado fuera de servicio las paradas 120, 1116, 1117, 1118, 1123, 1260, 1261, 1262, 1389, 1391, 1520, 2482, 2483, 3388 y 3916.

Pese a las afectaciones, llegar al barrio en transporte público sigue siendo posible a través de la red habitual de autobuses de TMB. Las líneas que dan servicio a Gràcia son D40, D50, H6, H8, H10, V15, V17, V19, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 47, 114 y 116. Eso sí, quienes utilicen la V17, 22, 24 o 114 deben tener en cuenta que estas cuatro líneas circulan con el recorrido modificado por las actividades de las fiestas.

Cortes de tráfico

Del 15 al 21 de agosto, entre las 21.00 y las 05.00 horas, se restringe la circulación general de vehículos dentro del perímetro central de la fiesta. La zona afectada queda delimitada por el paseo de Gràcia, la calle Gran de Gràcia, la plaza Lesseps (en el lado mar), la travessera de Dalt, la calle de l’Escorial, la travessera de Gràcia y las calles de Bailèn y Còrsega.

También se han habilitado dispositivos auxiliares de sentido único en algunas de las calles que concentran una mayor afluencia de público. Es una medida que ya se ha aplicado en anteriores ediciones y que el consistorio mantiene por motivos de seguridad y la accesibilidad en los puntos más concurridos, así como facilitar el paso por las calles engalanadas.

Afectaciones por obras en metro y FGC

Quienes opten por el transporte público deberán tener en cuenta, algunas afectaciones provocadas por obras de mejora de la infraestructura.

La estación de Verdaguer de la línea 4 permanecerá cerrada por trabajos de renovación y adaptación. El cierre, previsto del 6 de julio al 30 de agosto, puede obligar a modificar los itinerarios habituales para llegar a la Festa Major.

La otra gran afectación se encuentra en los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Entre el 11 y el 23 de agosto queda interrumpida la circulación de los trenes de las líneas S1, que conecta con Terrassa, y S2, con Sabadell, entre las estaciones de Gràcia y Sarrià debido a unas obras de renovación de la vía.

Para reducir el impacto de este corte, FGC habilitará un servicio especial de autobuses que conectará las estaciones de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bonanova, les Tres Torres y Sarrià, con un recorrido por la Via Augusta.

Los trenes de las líneas S1 y S2 entre Sarrià y Terrassa Nacions Unides y Sabadell Parc del Nord mantendrán sus horarios habituales. En cambio, los servicios entre Gràcia y plaza Catalunya modificarán sus frecuencias. Por su parte, las líneas L7 y L12 de FGC seguirán funcionando con normalidad.

Metro ininterrumpido durante 67 horas

El transporte público también cuenta con un refuerzo especial. El metro ha reforzado especialmente la línea 3, con más trenes y hasta un 10 % más de oferta de la habitual en determinadas franjas horarias.

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Una de las principales novedades será el servicio continuado del metro entre el 21 y el 23 de agosto. En total, habrá 67 horas de servicio sin interrupción y los trenes circularán desde las 5.00 de la madrugada del viernes 21 de agosto hasta las 00.00 horas del domingo 23, cuando finalizará el servicio de esa jornada.