Delito de receptación
Detenidos dos hombres en Barcelona durante una compraventa de 33 móviles robados
Una patrulla de paisano de la Guardia Urbana siguió a los sospechosos desde Ciutat Vella hasta Sants-Montjuïc
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La Guardia Urbana detuvo este miércoles por la tarde a dos hombres en Barcelona por un delito de receptación, después de sorprenderlos cuando uno de ellos intentaba vender al otro 33 teléfonos móviles que constaban como sustraídos.
Una patrulla de paisano siguió a los dos hombres desde el distrito de Ciutat Vella. Los agentes ya los conocían por intervenciones anteriores y, cuando los interceptaron, ya en el distrito de Sants-Montjuïc, comprobaron que uno de ellos intentaba vender los teléfonos.
Según la Guardia Urbana, el hombre había adquirido los dispositivos a través de una plataforma online y los móviles figuraban como robados.
Posteriormente, los agentes contactaron con varias de las víctimas para informarles de cómo podían recuperar sus teléfonos.
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