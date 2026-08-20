Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto GranadaFiestas GràciaCeutaBarcelonaBescanóDaniel SanchoEl tiempoLeón ToledoAbascalCristina Pardo
instagramlinkedin

Delito de receptación

Detenidos dos hombres en Barcelona durante una compraventa de 33 móviles robados

Una patrulla de paisano de la Guardia Urbana siguió a los sospechosos desde Ciutat Vella hasta Sants-Montjuïc

Cazados dos carteristas que usaban el método "Ronaldinho" para robar móviles en Barcelona

Denunciados penalmente dos conductores por circular a más de 120 km/h por la Meridiana y la Diagonal

Teléfonos recuperados por la Guardia Urbana

Teléfonos recuperados por la Guardia Urbana / GUB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Guardia Urbana detuvo este miércoles por la tarde a dos hombres en Barcelona por un delito de receptación, después de sorprenderlos cuando uno de ellos intentaba vender al otro 33 teléfonos móviles que constaban como sustraídos.

Una patrulla de paisano siguió a los dos hombres desde el distrito de Ciutat Vella. Los agentes ya los conocían por intervenciones anteriores y, cuando los interceptaron, ya en el distrito de Sants-Montjuïc, comprobaron que uno de ellos intentaba vender los teléfonos.

Según la Guardia Urbana, el hombre había adquirido los dispositivos a través de una plataforma online y los móviles figuraban como robados.

Noticias relacionadas

Posteriormente, los agentes contactaron con varias de las víctimas para informarles de cómo podían recuperar sus teléfonos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona 'expulsa' de su padrón a 4.230 personas en un año y medio al detectar presuntos fraudes por falsedad documental
  2. El litoral catalán será una de las zonas de España donde más aumentarán los días de ola de calor
  3. La reacción de Albiol al ver su cara junto a la de Orriols en un cartel en Gràcia: 'Que se lo pasen muy bien en sus fiestas
  4. Buenas noticias para los trabajadores de Barcelona: el calendario laboral ofrece tres puentes en un mes poco después de las vacaciones
  5. Los pisos con más de diez personas empadronadas se cronifican: 2.328 en Barcelona y 667 en L'Hospitalet
  6. Fabio y Sandra, dos rostros de la infravivienda en el área de Barcelona: 'La propietaria me dijo que no podía empadronarme
  7. Barcelona empadronó el pasado 2025 a unos 13.000 vecinos vulnerables sin un domicilio fijo
  8. Gràcia premia a la plaza Rovira i Trias por su homenaje a Antònia Font como la calle mejor decorada de las fiestas de 2026

Detenidos dos hombres en Barcelona durante una compraventa de 33 móviles robados

Detenidos dos hombres en Barcelona durante una compraventa de 33 móviles robados

Sants ultima la decoración de sus calles por la fiesta mayor con la mirada puesta en el cielo ante posibles lluvias

El tramo en obras de la L1 del metro de Barcelona reabrirá el 29 de agosto tras la renovación de vías

El tramo en obras de la L1 del metro de Barcelona reabrirá el 29 de agosto tras la renovación de vías

Explota un contador eléctrico que tenía la luz pinchada en un edificio de viviendas de Badalona

Explota un contador eléctrico que tenía la luz pinchada en un edificio de viviendas de Badalona

El popular quiosco de Santa Coloma próximo al metro de la L1 echa el cierre por jubilación de su propietario

Operarios trabajan en las obras de mejora de la L1 del metro de Barcelona entre las paradas de Mercat Nou y Santa Eulàlia

Festa Major de Gràcia 2026: calles cortadas y líneas de bus desviadas

Los ganadores del concurso de decorados de las fiestas de Gràcia: “No nos lo creemos, las plazas lo tenemos más complicado”

Los ganadores del concurso de decorados de las fiestas de Gràcia: “No nos lo creemos, las plazas lo tenemos más complicado”