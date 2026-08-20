Castelldefels, Vilanova y El Prat: las ciudades catalanas más castigadas por el aumento de días de olas de calor

Castelldefels, Vilanova i la Geltrú, El Prat de Llobregat, Gavà y Viladecans serán los municipios catalanes en los que más aumentarán los días de ola de calor anual de cara al 2050 y respecto al año 200. Tras ellos aparecen otras localidades del área metropolitana de Barcelona, mientras que las ciudades del interior y del sur de Catalunya registran incrementos más moderados.

Así lo recoge el Atlas de vulnerabilidad al calor, elaborado por el ‘think tank’ de urbanismo Trescientosmil y el Barcelona Supercomputing Centre en el marco del proyecto europeo Impetus4Change-I4C, que desarrolla simulaciones sobre la evolución futura del clima en Europa. El estudio sitúa al litoral del Baix Llobregat y el Garraf a la cabeza del ránking estatal entre las ciudades de más de 40.000 habitantes, seguido por otros municipios metropolitanos.

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Aunque el análisis principal se centra en localidades que superan ese umbral de población, el Atlas también permite consultar proyecciones para municipios más pequeños. El patrón se mantiene: la costa catalana y la balear concentran muchas de las posiciones más altas. En Catalunya, además del Baix Llobregat y el Garraf, también destacan municipios del Maresme, el Baix Penedès y la Costa Brava, donde se prevén fuertes aumentos de los días de ola de calor en 2050 respecto a los valores de 2000. Así, en esta ocasión, los municipios de Sitges, Sant Feliu de Guíxols, Cubelles, Cadaqués, Canet de Mar, Sant Pol de Mar y Sant Adrià del Besòs se suman a las primeras posiciones de la lista.

El fenómeno alcanza incluso a algunos municipios del Pirineo catalán, donde hasta hace relativamente poco las olas de calor eran mucho menos habituales. En Baleares, entre las localidades que aparecen en las posiciones más destacadas figuran Formentera, Sant Lluís y Ses Salines.

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Calor extremo

Otro estudio reciente apunta también en la misma dirección. Se trata de un trabajo del Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que señala que cerca del 30% de la población del área metropolitana de Barcelona vive en zonas donde el calor extremo alcanza una intensidad superior a la del resto de la ciudad y donde, al mismo tiempo, sus habitantes disponen de menos recursos para protegerse de las altas temperaturas.

Según este otro análisis, hay dos grandes zonas de riesgo, más allá de algunos barrios céntricos de la capital catalana. Uno de los dos grandes ejes de riesgo en los que el calor aprieta más que en el resto del territorio está en lado el Llobregat, en el que destacan puntos de L'Hospitalet, Cornellà, El Prat o Sant Boi; y otro en el lado Besòs, donde se apunta a algunos barrios de Sant Adrià del Besòs, Nou Barris, Santa Coloma de Gramenet y algunas zonas de Badalona.