Esta playa de Barcelona se encuentra entre las 15 mejores del mundo, según los expertos en viajes

Uno de los principales atractivos de Barcelona y sus alrededores es la costa. Con el calor, ya son muchos los que quieren refrescarse con un buen baño y buscan las mejores playas de la zona. En este sentido, la capital catalana cuenta con una de las 15 mejores de todo el mundo.

La 'startup' británica Beachatlas, especializada en el análisis de paisajes de costa, ha publicado el resultado del concurso Golden Beach Award 2024, que recoge una lista con las 100 mejores playas de todo el planeta.

Según el jurado, compuesto por "expertos en viajes" y "personas influyentes", la playa de la Barceloneta es la 15ª mejor playa del mundo y destaca por ser el "corazón playero" de la ciudad condal. El arenal ha sido escogido más por su significado que por la propia calidad de la playa.

Significado histórico y cultural

Esta selección no ha valorado las características habituales que determinan la calidad de una playa, como la tranquilidad o su limpieza. La lista ha evaluado las playas a partir de varios criterios, como el valor para la comunidad, el estilo de vida y el significado histórico y cultural.

El jurado valora la playa de la Barceloneta como el espacio "más vibrante y concurrido" de la costa barcelonesa y enaltece el barrio del mismo nombre, "legendario por sus deliciosas tapas y mariscos, reflejo de la arraigada tradición pesquera de la zona".

Beachatlas también destaca la importancia de la playa en la historia de la literatura, puesto que durante la segunda parte de Don Quijote, obra maestra de Miguel de Cervantes, el caballero visita la playa de Barcelona.

Reconocimientos originales

Por encima de la Barceloneta se encuentran playas que también se salen de la norma: el puesto número 10 lo ocupa la playa de Omaha, situada en Francia, escenario del histórico desembarco de Normandía en 1945. La segunda mejor del mundo, la Boulders Beach (o playa de cantos rodados), en Sudáfrica, ocupa un puesto en el podio por ser un espacio muy frecuentado por pingüinos africanos.

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Sin embargo, el primer puesto lo ocupa una de las playas más paradisiacas y reconocidas en este tipo de selecciones: Bora Bora. Situada en la Polinesia francesa, destaca por sus aguas cristalinas y sus atardeceres. Según Beachatlas, se trata del "paraíso definitivo".