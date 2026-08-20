Los ganadores del concurso de decorados de las fiestas de Gràcia: “No nos lo creemos, las plazas lo tenemos más complicado”

La euforia que siempre se desata al anunciarse el ganador del concurso de decorados de calles de la Fiesta Mayor de Gràcia se mezcló esta vez con la sorpresa que cundió al revelarse el veredicto final, que coronó a quienes no partían como los principales candidatos al triunfo. La plaza Rovira i Trias nunca se había alzado con el máximo galardón y, aunque con una espléndida propuesta que ha destacado entre las 23 vías adornadas en una de las grandes citas de agosto en Barcelona, los pronósticos auguraban que los premios iban a rendirse a alguna de las cinco calles que se han coordinado para recrear escenas de ‘El Señor de los Anillos’.

Guasón y travieso, un miembro del jurado dejaba caer durante el tradicional certamen en la plaza de la Vila de Gràcia que se avecinaban algunos “giros de guion” propios de una serie de intrigas retorcidas. Y así fue. El universo Tolkien ha provocado colas en la Vila de Gràcia, pero el poder del anillo ha sucumbido a la deliciosa inspiración que los vecinos de Rovira i Trias han hallado en el disco ‘Batiscafo Katiuscas’ de Antònia Font, renombrado como ‘Batiscaforoviruskas’ para dar título a la decoración.

Fiestas de Gràcia 2026 - calles premiadas / EL PERIÓDICO

“Estamos súper contentos, ha sido un trabajo muy largo”, acertaba a decir Eva, miembro de la comisión de la plaza Rovira i Trias, nada más recoger el primer premio del concurso de las fiestas. Carlos, también integrante del grupo vecinal, no ocultaba su asombro: “Aún no me lo creo y nunca nos creemos que podamos ganar, porque las plazas lo tenemos más complicado en el concurso. De hecho, nos han dicho que es la primera vez que una plaza gana”.

Una coincidencia feliz

Para adornar la explanada, en Rovira i Trias repararon en una coincidencia feliz: los residentes de la plaza se animan a engalanarla por los festejos de Gràcia desde hace 20 años, los mismos que cumple el álbum referencial de Antònia Font, el disuelto grupo que sigue siendo de cita ineludible en la música en catalán.

Público junto al batiscafo de la plaza Rovira i Trias, tras la resolución del concurso de decorados de calles de la Fiesta Mayor de Gràcia. / ZOWY VOETEN

Eva se declara “fan” de los mallorquines y, en particular, de ‘Batiscafo Katiuscas’, tanto del disco como de la canción homónima, épica e íntima. “Es la banda sonora de mi vida, crié a mi niño haciéndosela escuchar, es muy plástica”, describe. El tema se encarna estos días con detalle en Rovira i Trias: un entoldado de peces y olas que imita a las aguas insondables y atravesadas por rachas de sol que cantaba Pau Debon sumerge a los visitantes en los abismos del mar, ahí donde las algas se vuelven verdes, el plancton se ilumina y surca el submarino monoplaza, socialista y solitario, protagonista de una de las letras más recordadas de Antònia Font.

"Cuando eres 'fester', siempre tienes una canción en la cabeza, y esta es una de ellas", califica Eva. Por cierto, el sumergible ha sido uno de los reclamos para retratarse en la Fiesta Mayor. “Es verdad que no tenemos grandes estructuras, pero tenemos el batiscafo, la gente nos dice que ha quedado muy bonito”, confiesa Eva. “Ha sido un proyecto que, desde que salió la idea principal, ha crecido con aportaciones de todos y hemos consensuado un montón de cosas”, subraya.

Visitantes en la plaza Rovira i Trias, ganadora del concurso de decorados de la Fiesta Mayor de Gràcia. / ZOWY VOETEN

Carlos recuerda otras veces que rozaron la victoria o se conformaron con menciones especiales, sin lograr romper la maldición que hasta ahora pesaba sobre las plazas que compiten en el concurso de calles adornadas. Además, juzga que rivalizaban con una lista amplia de calles que se han arreglado con brillantez este agosto. Entre otras, menciona a Mozart (segundo puesto en el certamen), Berga, Travessia de Sant Antoni y Progrés, sexto puesto en la clasificación y la apuesta de muchos para volver a reinar en las fiestas. Ganadora en 2023 y 2025, Progrés brinda esta vez un recorrido inmersivo por la Tierra Media, con algunas figuras monumentales e imponentes.

“También pensábamos que era la favorita, sabemos que les ha quedado muy bien y en las calles de ‘El Señor de los Anillos’ hay una narrativa en los adornos”, aprecia Eva. En todo caso, con el paso de los días y la buena acogida de los visitantes, en Rovira i Trias comenzaron a creer en sus posibilidades y verse con opciones. “La gente nos lo decía, que ganaríamos -admite Carlos-. Les pedíamos que no nos los dijeran, porque nos poníamos nerviosos y que no nos lo creíamos, que no íbamos a ser más que top 5”. Al final, la lírica siempre se impone a Mordor.