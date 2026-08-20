El antiguo Imax de Barcelona renacerá tras la Mercè con una expo inmersiva sobre Iniesta: entradas a la venta este lunes

El antiguo cine Imax del Port Vell de Barcelona afronta la recta final de preparativos para su nueva vida como centro de exposiciones inmersivas. Las obras mayores ya han finalizado y acaba de empezar el montaje de la primera producción que acoge, ‘Iniesta: el juego interior’, un viaje por la vida y la carrera del emblemático futbolista blaugrana.

Abrirá puertas el lunes 28 de septiembre, apenas terminen las fiestas de la Mercè, avanzan a EL PERIÓDICO las compañías impulsoras de la muestra, Stoneweg y NSN. Las primeras entradas salen a la venta en línea este lunes 24 de agosto. El precio estándar serán 19,95 euros, aunque habrá descuentos y promociones para jóvenes, familias, mayores y distintos colectivos. El nombre definitivo del espacio se anunciará la semana que viene.

Interior del antiguo Imax del Port Vell, tras las obras de transformación de centro de experiencias inmersivas / Jordi Otix / EPC

Stoneweg ya pilotó una primera transformación del inmueble para que acogiera la America's Cup Experience, y este diciembre logró una segunda concesión del Puerto de Barcelona para darle una última vida al equipamiento hasta la construcción del Liceu Mar. La inversión supera los ocho millones de euros. Junto a la renovación de L’Aquàrium y del centro comercial Maremagnum, las muestras interactivas que acogerá el antiguo Imax en los próximos cuatro años consolidan la apuesta del Port Vell por el ocio familiar, diurno y cultural.

Así está hoy por dentro

EL PERIÓDICO ha podido entrar en exclusiva en el edificio y constatar el gran cambio de su interior. La novedad más llamativa es la supresión de la gran grada para 400 personas y la pantalla 2D que albergaba, para dar paso a una sala hexagonal diáfana de 24 metros de altura. La cúpula curva para proyecciones en 3D se ha recuperado y, una vez fijada y repintada de blanco, puede volver a ejercer de pantalla extragrande.

Aspecto de la sala principal del antiguo Imax, vaciada de gradas a un mes de su estreno como centro de experiencias inmersivas / Jordi Otix / EPC

La entrada principal se mantiene en la fachada más cercana a la ciudad, que ha ganado visibilidad tras el desmontaje de la base del equipo INEOS Britannia, que alargó un año y medio su estancia en la ciudad tras la Copa América de Vela. El terreno, ya totalmente vacío, se convertirá en una nueva zona verde. También sigue en este lado del inmueble, en el primer piso, el local panorámico que ocupó el restaurante Vraba, ahora reorientado a eventos y actividades.

Todo el recinto se han enrasado a pie de calle, al rellenarse el nivel subterráneo que tenía la platea y los huecos de los dos simuladores que introdujo la sede divulgativa de la Copa América. Al tener ahora la misma cota que el paseo peatonal exterior, es accesible para los camiones tráiler que utilizan las grandes exposiciones inmersivas en sus giras internacionales. La facilidad logística, junto a la altura máxima disponible y tecnología de última generación, serán los tres principales ganchos para atraer ‘blockbusters’ itinerantes.

Interior del antiguo Imax del Port Vell, tras las obras de transformación de centro de experiencias inmersivas / Jordi Otix / EPC

“Es un espacio muy polifacético en el que podrán pasar muchas cosas”, promete Stoneweg en declaraciones a este diario. La firma impulsa actualmente otros dos proyectos de gran envergadura en el área de Barcelona: el futuro museo Carmen Thyssen y un centro cultural en fábrica Godó i Trias de l'Hospitalet de Llobregat.

El viaje de Iniesta

Este otoño, los visitantes de la primera exposición programada recorrerán la vida de Iniesta a través de nueve salas temáticas, en las que conocerán de cerca sus mejores y peores momentos, podrán observar objetos personales del deportista e incluso enfrentarse a la portería como si fueran él. ‘Iniesta: el juego interior’ es una producción de NSN (Never Say Never), la empresa creada por Andrés Iniesta y Joel Borràs en 2028 y hoy también participada por Stoneweg.

Imagen oficial de la exposición ‘Iniesta: el juego interior’, que narra de forma interactiva la vida de Andrés Iniesta / NSN

Fuentes de NSN explican que Iniesta “ha formado parte de todo el proceso de conceptualización y diseño de la exposición, desde el primer brainstorming hasta la cesión del material original”. Tras el debut en Barcelona, girará por todo el mundo. “Le hace ilusión estrenarla en este recinto tan especial para él, porque aquí celebró su fiesta de despedida del futbol en 2024”, añaden. Afincado ahora en Dubái, donde entrena al Gulf United FC de los Emiratos Árabes Unidos, viajará a Barcelona en octubre para encabezar la inauguración oficial de la muestra junto a rostros conocidos y los responsables del proyecto empresarial.

Dos goles míticos

Los visitantes empezarán el itinerario en el pueblo natal del jugador, Fuentealbilla (Albacete), que dejó a los 12 años para mudarse a la Masia del FC Barcelona. Seguirán la visita en la cantera blaugrana, con los ‘rondos’ marca de la casa, y revivirán el ‘Iniestazo’, el gol en Stamford Bridge que llevó al Barça a la final de la Liga de Campeones de la UEFA en 2009. Tras la gloria en Londres, un espacio sobre salud mental apto para todas las edades recordará la depresión que sufrió cuando estaba en lo más alto de su carrera.

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El otro gran gol del centrocampista, el de la final del Mundial de Sudáfrica en 2010, pondrá a prueba a los asistentes con una experiencia dotada de tecnología puntera. El tour seguirá por Japón y la retirada de los campos, con dos bonus track destacados: memorabilia, con botas y camisetas míticas, y su actual proyecto Iniesta Academy. Una tienda de merchandising de la exposición y un pequeño bar completarán la visita.