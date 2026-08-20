En el barrio de La Salut
Albiol se encara con un grupo de "ocupas que generan conflictos constantes" en un local comercial de Badalona
El alcalde asegura que el consistorio ya ha iniciado el procedimiento administrativo para desocupar el inmueble y que estará cerrado "en unos meses"
Albiol se atrinchera para abortar una ocupación en Badalona y se encara con la usurpadora
Como ya hiciera en anteriores ocasiones, el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha publicado un video en redes sociales en que se encara con unas personas que presuntamente ocupan un local comercial en el barrio de la Salut de Badalona. "¡Esto lo voy a cerrar!", exclama el edil popular ante la mirada de unos cuantos vecinos, en una grabación realizada este miércoles y publicada este mismo jueves. "Os voy a echar de la ciudad, legamente", sigue el alcalde.
En el video, Albiol se sitúa frente a la entrada del local, e interpela a dos personas que le aseguran "estar" en el inmueble. Más adelante, una de esas dos personas llama "racista" a Albiol, a lo que el alcalde le contesta que "quiere" a la gente que "viene a trabajar, no como tú", exclama el edil. La escena de tensión [el diálogo se produce a gritos] sigue con Albiol espetando que "en España no queremos gentuza como tú, queremos gente que venga a trabajar" y algunas personas retando al alcalde a cerrar el local "si puedes". "¡Claro que puedo!", contesta el regidor.
Acto seguido [el vídeo está editado y no es posible saber si los hechos se produjeron en este orden], diversas personas se acercan al alcalde para agradecerles su actitud e, incluso, para preguntarle sobre otras cuestiones de interés para los vecinos, como la instalación de unas rampas mecánicas. El alcalde explica que el consistorio ya ha iniciado el procedimiento administrativo para desocupar el inmueble: "Os puedo garantizar que en unos meses este local estará cerrado, lo vamos a desocupar".
En una explicación frente a cámara con que cierra el vídeo, el alcalde de Badalona insiste en culpar a la legislación estatal en general, y al Gobierno en particular de las ocupaciones de viviendas y, en este caso, de locales comerciales: "Es una vergüenza que unas personas se puedan meter en un local y pasen a estar mas protegidos que la propiedad y que el Ayuntamiento, esto hasta que Pedro Sánchez no se vaya y podamos cambiar las leyes seguirá siendo así", zanja Albiol.
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