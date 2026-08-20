Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempoTerremoto GranadaAmancio OrtegaDaniel SanchoCatalunyaBarcelonaTomoko AkaneBarçaCristina Pardo
instagramlinkedin

Tráfico

Un accidente en la ronda Litoral y las obras de la de Dalt marcan una mañana de tráfico en Barcelona

Las vías se han visto afectadas y han cortado carriles a la circulación

Contexto: La ronda de Dalt inicia dos semanas de cortes nocturnos para colocar el techo de un nuevo tramo cubierto en Vall d’Hebron

La ronda Litoral, en la zona de la Zona Franca en una imagen de archivo

La ronda Litoral, en la zona de la Zona Franca en una imagen de archivo / JORDI COTRINA / Delegaciones

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un acciente en la ronda Litoral (B-10) de Barcelona a la altura de la Zona Franca ha complicado la circulación a la salida de la ciudad este jueves por la mañana.

El incidente ha obligado a cortar un carril en sentido Llobregat y se han concentrado tres kilómetros de congestión intensa desde la Barceloneta. Además, al otro lado de la calzada también se han registrado retenciones hasta el puerto en sentido Besòs por el 'efecto mirón'.

A estas complicaciones se le ha sumado el verano de obras que está viviendo la ronda de Dalt (B-20), donde habrá operarios en el carril derecho de ambos sentidos de la calzada hasta al menos el 24 de agosto.

Noticias relacionadas

Estos trabajos, que esta mañana también han generado tramos con retenciones en la vía, forman parte de la fase de colocación de las instalaciones que requiere el túnel nuevo como ventiladores, alumbrado o paneles de señalización.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona 'expulsa' de su padrón a 4.230 personas en un año y medio al detectar presuntos fraudes por falsedad documental
  2. Los pisos con más de diez personas empadronadas se cronifican: 2.328 en Barcelona y 667 en L'Hospitalet
  3. Fabio y Sandra, dos rostros de la infravivienda en el área de Barcelona: 'La propietaria me dijo que no podía empadronarme
  4. Barcelona empadronó el pasado 2025 a unos 13.000 vecinos vulnerables sin un domicilio fijo
  5. Un incendio obliga a desalojar el FNAC de la Rambla de Barcelona y a cerrar accesos del metro de Catalunya
  6. PP, Junts, ERC y BComú piden cambios para el padrón de Barcelona: 'Hay que evitar situaciones que sufre la ciudad
  7. Un 'tiktoker' alemán que baila en metros desembarca en Barcelona entre la indiferencia y la indignación de los viajeros
  8. Una de cada tres víctimas del 17A sigue sin ser indemnizada nueve años después de los atentados

Un accidente en la ronda Litoral y las obras de la de Dalt marcan una mañana de tráfico en Barcelona

Un accidente en la ronda Litoral y las obras de la de Dalt marcan una mañana de tráfico en Barcelona

Gràcia premia a la plaza Rovira i Trias por su homenaje a Antònia Font como la calle mejor decorada de las fiestas de 2026

Esta playa de Barcelona se encuentra entre las 15 mejores del mundo, según los expertos en viajes

Esta playa de Barcelona se encuentra entre las 15 mejores del mundo, según los expertos en viajes

El uso de locales como viviendas se expande en el área de Barcelona: 2.286 en L'Hospitalet y 662 en Mataró

El uso de locales como viviendas se expande en el área de Barcelona: 2.286 en L'Hospitalet y 662 en Mataró

Así es el homenaje a Antònia Font, la calle ganadora de las fiestas de Gràcia, tras la muerte de Joan Roca

Gràcia premia a la plaza Rovira i Trias por su homenaje a Antònia Font como la calle mejor decorada de las fiestas de 2026

Gràcia premia a la plaza Rovira i Trias por su homenaje a Antònia Font como la calle mejor decorada de las fiestas de 2026

El litoral catalán será una de las zonas de España donde más aumentarán los días de ola de calor

El litoral catalán será una de las zonas de España donde más aumentarán los días de ola de calor

Cocaína con estampita: llegan paquetes con droga a playas de Castellón, Badalona, Tarragona y Sitges

Cocaína con estampita: llegan paquetes con droga a playas de Castellón, Badalona, Tarragona y Sitges