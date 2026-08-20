Un accidente en la ronda Litoral y las obras de la de Dalt marcan una mañana de tráfico en Barcelona

Un acciente en la ronda Litoral (B-10) de Barcelona a la altura de la Zona Franca ha complicado la circulación a la salida de la ciudad este jueves por la mañana.

El incidente ha obligado a cortar un carril en sentido Llobregat y se han concentrado tres kilómetros de congestión intensa desde la Barceloneta. Además, al otro lado de la calzada también se han registrado retenciones hasta el puerto en sentido Besòs por el 'efecto mirón'.

A estas complicaciones se le ha sumado el verano de obras que está viviendo la ronda de Dalt (B-20), donde habrá operarios en el carril derecho de ambos sentidos de la calzada hasta al menos el 24 de agosto.

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Estos trabajos, que esta mañana también han generado tramos con retenciones en la vía, forman parte de la fase de colocación de las instalaciones que requiere el túnel nuevo como ventiladores, alumbrado o paneles de señalización.