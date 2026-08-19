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El Síndic de Barcelona pide devolver dinero a un jubilado tras cobrarle de más por un curso de natación

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La Sindicatura de Barcelona ha pedido al Institut Barcelona Esports (IBE) que revise la reclamación presentada por una persona mayor de 65 años a la que no se aplicó la tarifa bonificada correspondiente en un curso de natación de un centro deportivo municipal. La institución considera que la actuación del organismo municipal “no fue ajustada a derecho ni eficaz”, ya que la limitación aplicada al descuento no aparecía de forma expresa en los precios públicos vigentes.

La resolución de la defensoría pide al IBE revisar el caso y valorar la devolución de las cantidades que la persona afectada habría abonado de más.

La reclamación fue presentada por una persona que llevaba años participando en un curso de perfeccionamiento acuático. Al cumplir los 65 años, solicitó que se le aplicara la tarifa reducida prevista para este colectivo. Sin embargo, tanto el centro deportivo como posteriormente el Institut Barcelona Esports consideraron que el descuento solo podía aplicarse a actividades específicas dirigidas a personas mayores y programadas en horario de mañana.

La Sindicatura discrepa de este criterio porque esa condición no estaba recogida expresamente en la regulación de los precios públicos.

Una diferencia de casi 30 euros al mes

Según los precios públicos de 2025, la cuota para actividades acuáticas de las personas mayores de 65 años era de 13,70 euros mensuales, frente a los 41,14 euros de la tarifa ordinaria para personas adultas.

La diferencia suponía, por tanto, 27,44 euros al mes para los usuarios que cumplían los requisitos para acceder a la tarifa bonificada.

“Después de investigar el caso, la Sindicatura ha constatado que los precios públicos vigentes durante el periodo objeto de la queja preveían una tarifa bonificada para las personas mayores de 65 años sin incorporar ninguna limitación horaria ni ninguna referencia a actividades determinadas”, señala la institución.

La Sindicatura reclama que las condiciones estén publicadas

La resolución también incide en la necesidad de que las condiciones de acceso a las bonificaciones de los servicios municipales estén claramente establecidas y publicadas.

La institución recuerda que el Ayuntamiento de Barcelona puede establecer descuentos para determinados colectivos y fijar las condiciones para acceder a ellos. Sin embargo, estas condiciones deben estar aprobadas formalmente y publicadas, de acuerdo con los principios de legalidad, seguridad jurídica y transparencia.

Según la resolución, las condiciones económicas de los servicios municipales deben derivar de la normativa vigente y no pueden depender de informaciones verbales, instrucciones internas o documentación complementaria de los equipamientos deportivos.

La Sindicatura de Barcelona considera que, si la Administración quiere limitar una bonificación a determinadas actividades o franjas horarias por motivos organizativos o de gestión, esta restricción debe figurar expresamente en los precios públicos aprobados por los órganos competentes.

Los precios de 2026 introducen una modificación

La institución señala además que los precios públicos de 2026 ya incorporan una referencia específica que vincula la tarifa bonificada para mayores de 65 años con actividades identificadas expresamente bajo esta condición.

Para la Sindicatura, este cambio pone de manifiesto que la restricción aplicada en el caso analizado no estaba suficientemente reflejada en la regulación anterior.

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Por ello, recomienda al Institut Barcelona Esports que vuelva a examinar la reclamación y valore devolver a la persona afectada el dinero que habría pagado de más.

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