Publicación en 'X'
La reacción de Albiol al ver su cara junto a la de Orriols en un cartel en Gràcia: "Que se lo pasen muy bien en sus fiestas"
Un decordado de las populares fiestas del barrio barcelónes muestra al alcalde de Badalona junto a su homóloga de Ripoll, a punto de ser devorados por un dragón
Gràcia se llena de color y visitantes en unas fiestas marcadas por la creatividad y las aglomeraciones
Al alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, no le ha gustado que una decoración de las que estos días engalanan las calles del barrio barcelonés de Gràcia en sus populares fiestas junte en una sola imagen a un dragón; a la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols; y a él mismo.
Concretamente, la escena muestra a un dragón que sostiene con su dentadura una rosa y, en cada una de sus zarpas, las caras de Albiol y de Orriols. Alrededor de la imagen se lee la onomatopeya 'nyam nyam', en referencia a las supuestas intenciones del dragón de comerse a ambos alcaldes.
"Que mi cara aparezca en la decoración de una de las calles de las fiestas de Gràcia de Barcelona mientras se supone que me devora un dragón, con sinceridad no sé qué gracia tiene", ha exclamado el edil popular en una publicación en X.
Como es habitual en las publicaciones del alcalde de Badalona en las redes sociales, el 'post' se ha viralizado en menos de 24 horas, y ya consta de más de 57.000 visualizaciones. "Que se lo pasen muy bien en sus fiestas, yo sigo trabajando en favor de los vecinos de Badalona", añade Albiol en su publicación.
Será este miércoles, a las 18:00 horas, cuando se realizará la entrega de premios a las calles mejor engalanadas de las fiestas, en un acto en la plaza de la Vila de Gràcia.
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