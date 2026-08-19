Este es "el Brooklyn de Barcelona": el barrio que una guía de viajes ha elegido como el más 'cool' de la ciudad

El Poblenou ha sido elegido como el "Brooklyn de Barcelona" por 'Brooklyn Of', una publicación sobre viajes que selecciona el barrio más "cool" de más de 150 ciudades de todo el mundo. La plataforma utiliza la expresión "el Brooklyn de" para referirse a los barrios que destacan por tener vida y personalidad propia, así como un ambiente creativo, diverso, artístico y bohemio.

Con el lema "Every city has a Brooklyn" ("Cada ciudad tiene un Brooklyn"), la publicación elige un único barrio por ciudad. Entre su selección están, entre otros, Malasaña en Madrid; Kreuzberg en Berlín; Peckham en Londres; Pilsen en Chicago o Shimokitazawa en Tokio.

Rambla del Poblenou . / DANNY CAMINAL / Bcn

Vecinos sentados en un banco en la Rambla del Poblenou / JORDI COTRINA / EPC

En el caso de Barcelona, Poblenou se ha impuesto a Gràcia, El Raval y el Poble Sec, que ocupan las siguientes posiciones en la clasificación de la publicación de barrios más bohemios y más de moda de la ciudad.

Según explican desde 'Brooklyn Of', la elección se debe, en gran parte, a la transformación que ha vivido el barrio, que ha pasado de ser una zona de fábricas y pescadores, a la sede de numerosas 'startups', empresas tecnológicas y estudios de diseño que se han ido instalando en los antiguos espacios industriales. La plataforma destaca especialmente el distrito 22@.

Vista de una parte del Poblenou / FERRAN NADEU / EPC

Esta profunda transformación que menciona la guía también ha ido acompañada de un proceso de gentrificación, que ha convertido el Poblenou en una de las zonas preferidas por los 'expats', extranjeros migrantes con un elevado capital cultural y económico que se han ido instalando en la capital catalana.

Fábricas, diseño y vida de barrio

'Brooklyn Of' describe la Rambla del Poblenou como una especie de calle principal de pueblo, donde conviven "personas mayores jugando al dominó con gente trabajando frente a sus ordenadores". Y todo ello, destaca, "con la playa a diez minutos a pie".

El Poblenou después de una tormenta de verano. / FERRAN NADEU / EPC

La plataforma considera que esta mezcla entre lo antiguos y lo nuevo, junto con la oferta de restaurantes y comercios hace que Poblenou encaje con su idea de Brooklyn. "Nombrar el Poblenou como el Brooklyn de Barcelona no fue una decisión difícil", explica Per, creador de Brooklyn Of. La propia publicación añade, eso sí, que los vecinos son libres de decirles que se han equivocado.

Asimismo, según Brooklyn Of, en el Poblenou "nadie tiene prisa", y propone como plan recorrer la Rambla del Poblenou hasta la playa alrededor de las 19.00 horas, cuando, en su opinión, "la luz sobre las fachadas antiguas" es especialmente atractiva.

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La mítica Horchatería El Tio Ché, en la Rambla del Poblenou. / RICARD CUGAT / EPC

Los meses recomendados

Brooklyn Of recomienda visitar Barcelona entre mayo y principios de junio, o entrefinales de septiembre y octubre, cuando las temperaturas son más agradables y hay menos visitantes que durante el pico de julio y agosto. "En pleno verano las temperaturas pueden alcanzar los 30 grados, acompañadas de una elevada humedad y playas más llenas", advierten.