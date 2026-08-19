El barrio de moda
Este es "el Brooklyn de Barcelona": el barrio que una guía de viajes ha elegido como el más 'cool' de la ciudad
La distinción la otorga una publicación internacional que se dedica a buscar los barrios más artísticos y vibrantes de todo el mundo
La gentrificación entra en las aulas de Barcelona con la llegada de hijos de 'expats' a la red pública
Retrato de la gentrificación lingüística del Poblenou: 26% de rótulos en inglés y 78% de atención comercial en castellano
El Poblenou ha sido elegido como el "Brooklyn de Barcelona" por 'Brooklyn Of', una publicación sobre viajes que selecciona el barrio más "cool" de más de 150 ciudades de todo el mundo. La plataforma utiliza la expresión "el Brooklyn de" para referirse a los barrios que destacan por tener vida y personalidad propia, así como un ambiente creativo, diverso, artístico y bohemio.
Con el lema "Every city has a Brooklyn" ("Cada ciudad tiene un Brooklyn"), la publicación elige un único barrio por ciudad. Entre su selección están, entre otros, Malasaña en Madrid; Kreuzberg en Berlín; Peckham en Londres; Pilsen en Chicago o Shimokitazawa en Tokio.
En el caso de Barcelona, Poblenou se ha impuesto a Gràcia, El Raval y el Poble Sec, que ocupan las siguientes posiciones en la clasificación de la publicación de barrios más bohemios y más de moda de la ciudad.
Según explican desde 'Brooklyn Of', la elección se debe, en gran parte, a la transformación que ha vivido el barrio, que ha pasado de ser una zona de fábricas y pescadores, a la sede de numerosas 'startups', empresas tecnológicas y estudios de diseño que se han ido instalando en los antiguos espacios industriales. La plataforma destaca especialmente el distrito 22@.
Esta profunda transformación que menciona la guía también ha ido acompañada de un proceso de gentrificación, que ha convertido el Poblenou en una de las zonas preferidas por los 'expats', extranjeros migrantes con un elevado capital cultural y económico que se han ido instalando en la capital catalana.
Fábricas, diseño y vida de barrio
'Brooklyn Of' describe la Rambla del Poblenou como una especie de calle principal de pueblo, donde conviven "personas mayores jugando al dominó con gente trabajando frente a sus ordenadores". Y todo ello, destaca, "con la playa a diez minutos a pie".
La plataforma considera que esta mezcla entre lo antiguos y lo nuevo, junto con la oferta de restaurantes y comercios hace que Poblenou encaje con su idea de Brooklyn. "Nombrar el Poblenou como el Brooklyn de Barcelona no fue una decisión difícil", explica Per, creador de Brooklyn Of. La propia publicación añade, eso sí, que los vecinos son libres de decirles que se han equivocado.
Asimismo, según Brooklyn Of, en el Poblenou "nadie tiene prisa", y propone como plan recorrer la Rambla del Poblenou hasta la playa alrededor de las 19.00 horas, cuando, en su opinión, "la luz sobre las fachadas antiguas" es especialmente atractiva.
Los meses recomendados
Brooklyn Of recomienda visitar Barcelona entre mayo y principios de junio, o entrefinales de septiembre y octubre, cuando las temperaturas son más agradables y hay menos visitantes que durante el pico de julio y agosto. "En pleno verano las temperaturas pueden alcanzar los 30 grados, acompañadas de una elevada humedad y playas más llenas", advierten.
- Barcelona 'expulsa' de su padrón a 4.230 personas en un año y medio al detectar presuntos fraudes por falsedad documental
- Assumpta Serna, tras conseguir que atiendan su denuncia por su madre dependiente: '¿Es necesario hacer tanto ruido?
- Los pisos con más de diez personas empadronadas se cronifican: 2.328 en Barcelona y 667 en L'Hospitalet
- Fabio y Sandra, dos rostros de la infravivienda en el área de Barcelona: 'La propietaria me dijo que no podía empadronarme
- Barcelona empadronó el pasado 2025 a unos 13.000 vecinos vulnerables sin un domicilio fijo
- Un incendio obliga a desalojar el FNAC de la Rambla de Barcelona y a cerrar accesos del metro de Catalunya
- PP, Junts, ERC y BComú piden cambios para el padrón de Barcelona: 'Hay que evitar situaciones que sufre la ciudad
- Un 'tiktoker' alemán que baila en metros desembarca en Barcelona entre la indiferencia y la indignación de los viajeros