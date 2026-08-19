El paseo de Gràcia de Barcelona cuelga el 'lleno' con alquileres comerciales que superan los 340 euros el m2

Con una disponibilidad ínfima, que en algunos casos puede moverse entre el 0 y 2%, según distintos informes, los precios de los alquileres de locales comerciales en ejes 'prime' de Barcelona siguen por las nubes propulsados por una demanda superior a la oferta que está marcando récords. Las grandes marcas quieren presidir los mejores escaparates, con el paseo de Gràcia a la cabeza, donde la renta de algunas de las últimas operaciones firmadas ya está por encima a 340 euros por metro cuadrado, según un informe de Laborde Marcet. La alta cotización del eje de oro del comercio cuadruplica la de la Diagonal, donde rondan los 85 €/m2.

El estudio de la consultora inmobiliaria destaca las grandes diferencias territoriales de la ciudad, y la tendencia a la polarización. Entre la 'champions league' comercial, ocupa la segunda posición en los precios firmados recientemente el Portal de l'Àngel (290 €/m²). Mientras que quedan bastante distancia el eje de Pelai (120 €/m²), la Rambla Catalunya (100 €/m²), Portaferrissa (90 €/m²) y la Diagonal, pese a su revitalización en los últimos años, tras ser reurbanizada.

Algunos ejes se han consolidado como el clúster de lujo de Barcelona, con una dinámica de continua entrada o movimiento de marcas. En el caso de paseo de Gràcia, en 2025 fueron firmas como BOSS --con un nuevo 'flagship'--, Chaumet o Carrera y Carrera. Mientras que en 2026 destacan Chloé, Pandora y algunas por llegar. Soportan rentas más altas porque más allá del punto de venta, logran un gran escaparate y posicionamiento internacional, explica a este diario Clara Matías, directora de Retail & High Street de Laborde Marcet. Subraya que la disponibilidad es "prácticamente inexistente en el paseo", con una gran presión sobre los precios y "marcas queriendo entrar". Ello conduce a marcas récord, que en el paseo han superado los 340 euros por m2.

El presidente de la Associació Passeig de Gràcia, Luis Sans, enfatiza que esas puntas de contratación corresponden a entradas recientes y en locales que no son de grandes dimensiones. Pero son un indicador del tirón del eje, que combina una oferta comercial más asequible de la plaza de Catalunya a la calle de València, y de marcas más elitistas en el tramo que va de dicha calle a la avenida Diagonal.

"El lujo supone un 40% del total", indica, constatando que en los últimos años se han quedado "sin disponibilidad de locales", o bien esta ha sido muy residual, por movimientos internos. De ese modo, los precios han pasado por delante de los del Portal de l'Àngel. Atribuye el éxito al mix de marcas populares, lujo, gastronomía y buenos hoteles del vial, que dibujan una oferta única entre los ejes.

Pugna por las ubicaciones

En la actualidad, firmas comerciales nacionales e internacionales compiten por las mejores ubicaciones, lo que ha calentado los precios en casos de oferta bajo mínimos. "Los ejes prime ya no compiten únicamente por disponibilidad comercial, sino por ofrecer visibilidad, posicionamiento de marca y capacidad de generar experiencia", subraya el informe de la consultora inmobiliaria. Por ello, hay una tendencia creciente a primar la localización y la calidad del espacio, frente a la cantidad de puntos de venta.

Como es habitual, los distritos céntricos son los que alcanzan precios punta. Eixample y Ciutat Vella continúan concentrando casi todo el llamado 'retail premium' de Barcelona, gracias a la enorme afluencia turística, que se suma a la de los propios barceloneses.

No obstante, aparecen otros mercados por detrás "con un posicionamiento cada vez más definido". Laborde Marcet precisa que Gràcia "consolida su identidad como referente del comercio independiente y de proximidad"; mientras que "Sarrià-Sant Gervasi mantiene un perfil orientado al consumo premium de barrio" y Les Corts "refuerza su atractivo gracias a sus grandes ejes comerciales y centros comerciales". Al otro lado de la ciudad, Sant Martí gana protagonismo por el crecimiento del distrito tecnológico 22@ y "la llegada de nuevos operadores vinculados a oficinas, restauración y servicios".

En conclusión, los ejes prime atraen a las grandes marcas internacionales, mientras los barrios "consolidan una identidad propia basada en comercio especializado, restauración o servicios adaptados a la nueva realidad urbana", argumenta Matías.