Mataró invierte unos 650.000 euros en 190 contenedores a la espera de adjudicar el nuevo contrato de limpieza

A principios del mes de agosto, el alcalde de Mataró, David Bote, publicó un video en sus redes sociales en que dejaba claro su descontento con la situación de la recogida de basuras en la capital del Maresme. Su breve discurso empezaba con estas palabras: "Sé que el estado de limpieza de la ciudad no es el que todos querríamos, yo tampoco estoy satisfecho". La entrada en funcionamiento del nuevo contrato de limpieza, ya licitado por unos 175 millones de euros pero aún sin adjudicar, está prevista para la primavera de 2027, de manera que la urgencia mostrada por el alcalde se ha traducido en la publicación, este lunes 17 de agosto, de una licitación para sumar 190 nuevos contenedores con un presupuesto base de 646.836 euros, IVA incluido.

"Mientras trabajamos para que el nuevo contrato de limpieza entre en funcionamiento, seguimos incorporando mejoras", sigue el alcalde en el vídeo. Así, el aporte extraordinario de 'containers' y la futura contrata también están estrechamente ligados. De hecho, la documentación de la licitación menciona que el nuevo contrato de gestión del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria "incorpora la renovación integral del parque de contenedores procedente del anterior contrato". De esta manera, con el objetivo de "avanzar en esta renovación y disponer de un nuevo parque de contenedores en el menor plazo posible", la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mataró dio luz verde a "un contrato de suministro para la adquisición de 250 contenedores". Se entiende de esta manera que la finalidad de este nuevo contrato de suministro, de 190 contenedores adicionales, es "poner las bases del futuro servicio de recogida de residuos con unas condiciones iniciales óptimas para su prestación, garantizando una mayor eficiencia operativa, una imagen renovada del espacio público y una adecuada adaptación a las necesidades actuales del municipio".

Concretamente, se trata de 70 'containers' destinados a la fracción 'resto', 20 más para la basura orgánica, 40 para envases, otros 40 para la fracción de papel y cartón y, por último, 20 más para el vidrio. La capacidad de los mismos varía según el tipo: serán 3.500 litros para las fracciones de resto, envases ligero y papel y cartón; y de 2.000 litros para las fracciones de orgánica y vidrio. El precio por unidad (que incluye los gastos generales y el beneficio industrial) de los contenedores de 'resto', envases ligeros y papel y cartón asciende a 2.982,20 euros. Los de orgánica, 2.359,67 euros y, los de vidrio, 2.002,63 euros.

Resistencia a actos vandálicos

Todos los contenedores que disponen de tapa ('resto', envases ligeros, papel y cartón y orgánica) tendrán cierre mecánico y también dispondrán de "la preinstalación electrónica compatible con cualquier proveedor de equipos para control de acceso y con cerradura mecánica de seguridad para eventual avería del sistema de acceso controlado". En cuanto al material de construcción de estos elementos, queda fijado que "el cuerpo del contenedor tendrá que ser de acero galvanizado" para garantizar "su solidez, robustez y resistencia ante actos vandálicos". Asimismo, se les aplicará pintura antigrafiti.

La empresa que se lleve el contrato deberá entregar los 190 contenedores dentro de un plazo de 150 días naturales a partir de la fecha que se haga constar en el correspondiente contrato administrativo y el periodo de garantía mínimo será de tres años, a contar desde la fecha de entrega de cada contenedor recibido completamente ensamblado. Además, el adjudicatario tendrá que garantizar durante al menos cinco años a partir de la recepción de cada contenedor la disponibilidad de elementos de repuesto.

Más allá del nuevo material licitado y planeado para reforzar el servicio de limpieza, el alcalde Bote hizo un llamamiento, al final de su publicación, a la sensatez de la ciudadanía: "El estado de la calle, de la vía pública, es responsabilidad de todos, y entre todos, codo a codo, conseguiremos una ciudad más limpia y más amable".

En la estela del "plan de choque"

El contrato actual fue aprobado en junio de 2021 y adjudicado a FCC por un valor de 60 millones de euros hasta este 2026. Ya a finales de 2024 el gobierno municipal anunció una serie de medidas para "incrementar la recogida selectiva de los residuos y mejorar el estado de limpieza de la ciudad". En aquella ocasión, se anunció la próxima sustitución de las cubetas inferiores de cerca de la mitad de receptáculos de orgánica, que se encontraban en mal estado, para minimizar las incidencias por escape de líquidos y malos olores. Asimismo, el refuerzo de la limpieza de las áreas de contenedores destinando un equipo de trabajo específico.

En el video publicado a principios del mes de agosto de 2026, Bote asegura que ya se han sustituido "dos camiones de recogida, para acabar con los problemas de lixiviados " y menciona la próxima incorporación de "una nueva cuba y pistolas de agua a presión para mejorar la limpieza de los contenedores y de las calles".