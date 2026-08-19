El litoral catalán será una de las zonas de España donde más aumentarán los días de ola de calor

Los días de ola de calor en España se triplicarán en 2050 respecto a los valores que se registraban en el año 2000. Es decir, dentro de unos 25 años habrá aproximadamente tres veces más días de olas de calor de los que había 25 años atrás. Se trata de un valor medio para el conjunto de los municipios españoles y hay áreas que se verán más afectadas que otras. El litoral catalán y el balear serán las zonas que lideren ese incremento de las olas de calor en el Estado.

Es una de las principales conclusiones a las que llega el Atlas de vulnerabilidad al calor que han elaborado el ‘think tank’ de urbanismo Trescientosmil y el Barcelona Supercomputing Centre en el marco del proyecto europeo Impetus4Change-I4C, que genera simulaciones robustas sobre el clima del futuro en Europa. Más concretamente, el litoral del Baix Llobregat y el Garraf encabeza el 'ranking' nacional entre los municipios de más de 40.000 habitantes, seguidas de otras urbes del área metropolitana de Barcelona, “mientras que ciudades del interior y del sur de Catalunya presentan incrementos más moderados”.

Las localidades del litoral del Baix Llobregat y el Garraf encabezan así el 'ranking' donde se prevé que aumenten más los días de calor. Castelldefels, Vilanova i la Geltrú, El Prat de Llobregat, Gavà y Viladecans ocupan algunas de las primeras posiciones. A estas les siguen otros municipios del área metropolitana de Barcelona, mientras que ciudades del interior y del sur de Catalunya presentan incrementos más moderados.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra el incremento de días con ola de calor entre 2000 y 2050.

El arquitecto Pablo Martínez, fundador de Trescientosmil, explica que las conclusiones proceden del análisis de 70 modelos climáticos de alrededor del globo. Es decir, que los datos ahora publicados surgen tras el análisis que plantean el conjunto de estos modelos y aplicarlos a una resolución espacial de 10 kilómetros cuadrados, lo que permite luego vincularlo a la realidad de las distintas ciudades. “Los 70 modelos están de acuerdo en que el clima se sigue calentando y lo seguirá haciendo de una forma sostenida. No hay ni un solo modelo que diga que vamos para abajo”, remarca Martínez.

Pese a que el estudio se centra en las ciudades de más de 40.000 habitantes, el Atlas permite acceder también a las previsiones de municipios más pequeños, aunque la tendencia es similar y tanto la costa catalana como la balear dominan las primeras posiciones del 'ranking'. En Catalunya, además del Baix Llobregat y el Garraf, municipios costeros del Maresme, Baix Penedès y la Costa Brava reflejan también fuertes aumentos de cara a los días de olas de calor que sufrirán de más en 2050 respecto 50 años atrás. Además, en el listado también se cuelan municipios del Pirineo catalán donde, hasta no hace tanto tiempo, las olas de calor eran un fenómeno más bien residual. En las Islas Baleares destacan las localidades de Formentera, Sant Lluís y Ses Salines.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa que muestra los 50 municipios catalanes más afectados por el incremento de olas de calor.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Tabla que muestra los municipios catalanes más afectados por la ola de calor.

Necesidad de refrigeración

En ese mismo horizonte temporal 2000-2050, el Atlas también estima que la necesidad de refrigeración media de los hogares españoles —cuántos grados tendrás que refrigerar cada día para lograr la temperatura de confort que suponen los 23 grados— aumentará un 65%, lo que, a su vez, provocará un incremento tanto en las emisiones de gases efecto invernadero como en la desigualdad energética.

En este caso, el estudio señala que el sur peninsular será la zona de España que concentre los mayores incrementos en necesidad de refrigeración. En cambio, ninguna ciudad catalana destaca en este apartado. De hecho, municipios como Castelldefels, Gavà, Vilanova i la Geltrú, Granollers o Mataró figuran entre aquellos donde el crecimiento de esta demanda en las viviendas será relativamente contenido.

Esta combinación dibuja un escenario particular para Catalunya el el cual principal desafío no será tanto el aumento de la demanda energética para climatizar los edificios como la creciente frecuencia e intensidad de los episodios de calor extremo, especialmente en el litoral y el área metropolitana de Barcelona.

Diferencias para adaptarse

El Atlas ideado por Trescientosmil el y Barcelona Supercomputing Centre también incide en que no todas las ciudades de España parten de la misma situación. "Algunas sufrirán un aumento muy acusado del calor y, además, cuentan con peores viviendas, menos verde urbano, menor acceso a servicios y menos recursos económicos para adaptarse", destacan los investigadores.

De este modo, el análisis expone que algunos municipios de la costa mediterránea presentan una necesidad de refrigeración en niveles medios y una de las mejores evoluciones de España en olas de calor, pero combinan una calidad de vivienda y un acceso al abastecimiento cotidiano "discretos" y con una renta que la sitúa entre el 25% de municipios con menos recursos considerados en el Atlas, lo que "limita su margen" para afrontar el acuciante calor de las próximas décadas.

En el caso de Catalunya, las diferencias entre municipios "también son notables". Así, mientras que Barcelona presenta una renta elevada y un parque residencial relativamente favorable, además del mejor acceso al abastecimiento cotidiano, algunos municipios de la primera corona metropolitana aparecen entre los que presentan menor renta y peores indicadores de vivienda, al tiempo que otros muestran igualmente debilidades en algunos de los indicadores urbanos analizados.