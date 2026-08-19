Los Mossos investigan si el incendio en un bar de Barcelona esta madrugada ha sido provocado

Los Mossos d’Esquadra investigan un incendio declarado este miércoles de madrugada en un bar situado en el número 165 de la calle Llacuna, en el barrio del Clot de Barcelona. El fuego se habría originado alrededor de las tres de la madrugada en un tendal del establecimiento y posteriormente se habría propagado hacia el arbolado, según han informado fuentes municipales a este diario.

La investigación trata ahora de esclarecer las causas del incendio y determinar quién pudo provocarlo. Según fuentes de la Guardia Urbana de Barcelona, el autor es desconocido y no ha podido ser localizado. Los agentes del distrito, añaden estas mismas fuentes, realizan patrullajes tanto de día como de noche.

Por su parte, algunos vecinos y el propietario del establecimiento apuntan a un posible incendio provocado. Sostienen que un presunto pirómano habría rociado con gasolina la plaza del mercado del Clot hasta llegar al bar, donde habría quemado los parasoles y las sillas, una versión de la que también se ha hecho eco el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.

La Guardia Urbana, sin embargo, asegura que no tiene constancia de que se utilizara gasolina ni de la existencia de un presunto pirómano.

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Los Mossos ya han abierto las diligencias correspondientes y han iniciado una investigación para esclarecer las causas del incendio e identificar al posible culpable.