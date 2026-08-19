En el barrio de Sant Roc
Explota un contador eléctrico que tenía la luz pinchada en un edificio de viviendas de Badalona
Los Bombers desplazaron una dotación, que descartó la presencia de fuego o humo, por lo que el inmueble no tuvo que ser desalojado
ANTECEDENTE TRÁGICO Una sobrecarga por un pinchazo de la luz, principal hipótesis del incendio de Badalona
La explosión de un contador eléctrico en un edificio de viviendas esta pasada madrugada ha hecho difícil conciliar el sueño en el barrio de Sant Roc de Badalona, una zona en la que los cortes de luz son frecuentes a causa de la conexión fraudulenta que tienen muchas viviendas y que, por el riesgo que esta práctica conlleva, en alguna ocasión ha acabado en tragedia, como fue el caso del incendio mortal del 5 de enero de 2019.
La explosión, que ha avanzado 'Metròpoli' y han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes municipales, se produjo alrededor de la medianoche, y no ha producido heridos. El aviso llegó a las 00:20 horas, por una incidencia eléctrica en una finca situada en el número 13 de la calle de Jerez de la Frontera. Al llegar al lugar, los agentes de la Guardia Urbana de Badalona comprobaron que "varios vecinos se encontraban sin suministro eléctrico". Una vez inspeccionada la sala de contadores, los agentes detectaron que "cinco viviendas de la finca estaban conectadas de manera irregular a la red eléctrica".
Acto seguido, la policía identificó a los residentes de dos de estos pisos, y les informó de "su condición de investigados por un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico". Los agentes también comunicaron a los vecinos que "la instalación tenía que ser revisada por la compañía suministradora", aseguran fuentes municipales, de manera que varios vecinos se han quedado sin suministro.
Por su parte, los Bombers de la Generalitat desplazaron una dotación del cuerpo, que revisó tanto el cuarto de contadores como la escalera, y descartaron peligro de incendio, de manera que la finca no tuvo que ser evacuada.
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