La jugada de Decathlon en el corazón de Barcelona: abre nueva tienda y hará un regalo a los más puntuales este jueves

Barcelona suma un nuevo espacio dedicado al deporte en una de sus principales zonas comerciales. Decathlon continúa ampliando su presencia en la capital catalana con la apertura de un establecimiento en pleno Eixample, dentro de su apuesta por un modelo de tiendas más urbano y próximo al consumidor.

El nuevo establecimiento, Decathlon City Consell de Cent, está situado en el número 321 de esta misma calle, en pleno corazón de la llamada milla de oro del Eixample. La apertura está prevista para este jueves 20 de agosto a las 17.00 horas.

A partir de entonces, la tienda funcionará en horario comercial de lunes a sábado, de 10.00 a 21.00 horas, ampliando así la presencia de la compañía en una de las zonas con mayor actividad comercial de Barcelona.

Los 200 primeros clientes

El reclamo para los primeros visitantes será uno de los principales atractivos de la jornada inaugural. Los 200 primeros clientes que dispongan de una cuenta Decathlon y realicen una compra durante el día de la apertura recibirán un regalo sorpresa. A su vez, todos los clientes identificados que efectúen una compra durante la primera semana desde la inauguración del establecimiento acumularán el doble de puntos.

La iniciativa busca acompañar el estreno del nuevo establecimiento y premiar a quienes se acerquen al espacio desde sus primeras horas de funcionamiento.

Un modelo City

La tienda responde al formato Decathlon City, un modelo diseñado específicamente para entornos urbanos y que busca ofrecer una experiencia de compra más cercana y ágil. Estos establecimientos incorporan diferentes herramientas destinadas a facilitar el proceso de compra, entre ellas las etiquetas electrónicas en los lineales, una de las novedades vinculadas a la digitalización de los espacios físicos de la marca.

El nuevo Decathlon también permitirá que los clientes consulten y adquieran productos de todo el catálogo disponible en sus canales online y elegir la opción de recogida en tienda, un servicio que permite disponer del pedido desde una hora después de realizarlo, según la compañía.

El establecimiento también contará con un punto de servicios circulares que incluirá productos de Segunda Vida, taller y alquiler de material deportivo.

Ya suman 30 en Catalunya

La compañía también ha anunciado tres nuevas tiendas en la zona: además de la ubicada en el Eixample, Decathlon City Splau (en el centro comercial Splau de Cornellà de Llobregat, Baix Llobregat) y Decathlon City Sants (en el barrio de Sants-Montjuïc), cuya apertura está prevista para septiembre. Las tres incorporaciones suman más de 1.800 metros cuadrados de superficie comercial.

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Con estas nuevas aperturas, Decathlon alcanzará las 20 tiendas en la provincia de Barcelona y llegará a un total de 30 establecimientos en Catalunya. La expansión también tendrá impacto en el empleo local, ya que la compañía prevé incorporar a más de 40 nuevos colaboradores para reforzar sus equipos y ofrecer atención y asesoramiento a los clientes.