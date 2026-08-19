Patrimonio histórico
Cultura avala la controvertida rehabilitación de la Capella dels Segadors de Barcelona
El escenario de la revuelta de 1640 que da origen al himno de Catalunya presenta un nuevo aspecto tras la esperada obra de rescate
El chocante antes y el después de la rehabilitación de la ‘Capella dels Segadors’ de Barcelona
El rescate de la Capella dels Segadors de Barcelona, reivindicado durante años por el asociacionismo de Sant Andreu, ha dado un nuevo aspecto a este espacio patrimonial. La pequeña capilla anexa a la parroquia de Sant Andreu de Palomar, en la plaza Orfila, fue el escenario de la revuelta de jornaleros de 1640 que da nombre al himno de Catalunya. Con la rehabilitación casi acabada, la imagen actual suscita controversia. Consultada por EL PERIÓDICO, la conselleria de Cultura avala la actuación.
“La intervención en curso responde a los objetivos de conservación de la Capella dels Segadors: garantizar su estabilidad, frenar la degradación y recuperar la cubierta, las bóvedas y los paramentos exteriores, respetando la configuración histórica del monumento”, señalan portavoces del Departament de la Generalitat, responsable de supervisar cualquier intervención en inmuebles catalogados como Bien Cultural de Interés Nacional, como lo es este.
Con todo, recuerda que “las obras todavía están en ejecución”, por lo que hará una “valoración definitiva” cuando finalicen y haya podido verificar que no se han desviado del plan aprobado. “Mientras tanto, los Servicios Territoriales del Departamento de Cultura en Barcelona realizan su seguimiento para comprobar que se ajustan al proyecto autorizado”, subraya.
Este marzo de 2026 empezaron los trabajos, que solo abordan el exterior de la capilla. El interior depende de una fase 2 aún sin concretar. La lona de los andamios, recién retirados este agosto, daba fe que la ejecución ha ido a cargo de la empresa especializada en rehabilitación arquitectónica Rehatec.
Antes y después
Como explicó EL PERIÓDICO hace dos semanas, la capilla se ha distanciado estéticamente del resto del conjunto parroquial. Las antiguas fachadas de piedra han dado paso a muros rebozados de tono gris, la cornisa y las tejas tienen aspecto moderno y las ventanas lucen un marco blanco y rejas. Los concejales de distrito de Junts per Barcelona denunciaron en las redes sociales el resultado de las obras, que consideran un “gazapo” y un “despropósito”.
Preguntada por este acabado exterior, Cultura argumenta que la obra aprobada preveía utilizar “morteros tradicionales de cal, compatibles con las fábricas históricas de piedra y ladrillo”. “Este tratamiento permite proteger los muros, favorecer su transpiración y asegurar una mejor conservación”, añade el Departament liderado por Sònia Hernández. Además, apunta que el proyecto incorporó “un estudio cromático para orientar su tonalidad”.
El proyecto de rehabilitación lo elaboraron el arquitecto Joan Claudi Minguell Font, de Metamorfosi Arquitectes, y el arquitecto técnico David Laudo Cortina, de ARQTEC. Tras recibir luz verde del Ayuntamiento de Barcelona, lo aprobó el 17 de diciembre de 2025 la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Barcelona, órgano adscrito a Cultura e integrado por profesionales del sector.
Promotor privado, fondos públicos
“La Comisión de Patrimonio consideró que el proyecto cumplía los criterios patrimoniales y no requirió modificaciones específicas adicionales”, expone Cultura. “La autorización obliga a ejecutar las obras de acuerdo con el proyecto aprobado y con la Ley del patrimonio cultural catalán”. El cumplimiento global se verificará una vez finalizada la intervención.
Formalmente, recalca el Govern, “el promotor de la obra es el Arzobispado de Barcelona”. No obstante, se ha pagado íntegramente con dinero público en virtud de un acuerdo entre Iglesia, Generalitat y Ayuntamiento anunciado en verano de 2024. Del presupuesto total de 333.577,23 euros, la ciudad aporta 130.000 procedentes de la tasa turística mediante un convenio bilateral y la administración catalana otros 200.000 mediante una subvención ordinaria.
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