La Barceloneta estrenará a inicios de 2027 la cooperativa Segle XX y encarrila la reforma de 'la Repla'

El Ayuntamiento de Barcelona tiene en marcha un paquete de inversiones de 46 millones de euros en la Barceloneta. Lo presentó en mayo de 2024 y ya se ha ejecutado el 70%. Una de las obras incluidas y en marcha es la rehabilitación del edificio de la Cooperativa Segle XX, en la calle de l’Atlàntida. Esta intervención, de 3,7 millones de euros, recuperará los 682 metros cuadrados del inmueble para convertirlo en un equipamiento juvenil y comunitario. La apertura está prevista para principios de 2027.

La ciudad expropió el inmueble en 2017 por 670.000 euros tras un controvertido periodo de cambios de propiedad y deterioro. Es un edificio muy querido en el barrio, puesto que llegó a tener 300 de socios a los que ofrecía servicios antecesores de las modernas aseguradoras.

El conjunto de inversiones incluye actuaciones en equipamientos públicos, transformación del espacio urbano y rehabilitación de viviendas, y se enmarca en líneas municipales como el Plan de Barrios, el Pacto por Ciutat Vella 2035 y el Plan de Educación del distrito. “Nuestro objetivo es que los vecinos y vecinas puedan continuar viviendo en el barrio”, ha proclamado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una rueda de prensa este miércoles in situ. El consistorio “hace un sobreesfuerzo”, ha dicho, en un barrio “de vulnerabilidad social y presión turística” y “con mucha personalidad”.

Del total presupuestado, 21,5 millones de euros corresponden a equipamientos públicos, 17,8 millones a la transformación del espacio urbano y 6,8 millones a la rehabilitación de viviendas. Las actuaciones también incorporan medidas de adaptación del entorno urbano a los efectos de la crisis climática.

EBM La Mar y bloque de Joan de Borbó

Entre las obras en marcha está la ampliación de la Escola Bressol Municipal La Mar, en la calle de Andrea Dòria, con un presupuesto de 1,1 millones de euros. Con los 120 metros cuadrados más de espacio que tendrá, el centro pasará de cinco a siete grupos (de 63 a 100 plazas) y dispondrá de un nuevo ascensor y de una escalera de evacuación. La estructura ligera de madera ya está montada.

En el paseo de Joan de Borbó, 44, también se está ejecutando el nuevo local social para entidades del barrio, tras finalizar la rehabilitación de los pisos superiores. Los bajos suman 636 metros cuadrados, cuya adecuación ha tenido un coste de 1,7 millones de euros. El estreno está previsto para el primer semestre de 2027. En materia de vivienda, continúan las obras de modernización de los 81 pisos municipales para personas mayores de la calle de Pinzón. Y ya han terminado las de los pisos públicos de alquiler asequible situados en la calle de Felícia Fuster.

La plaza de 'la Repla', próximamente

El paquete de inversiones también incluye obras que todavía no han comenzado y que están en diferentes fases administrativas (licitación, redacción o estudios previos). Uno de los principales proyectos es la remodelación integral de la plaza del Poeta Boscà, frente al Mercado de la Barceloneta, históricamente conocida por los vecinos como 'la Repla' [de 're-placeta', por estar detrás de la plaza de la iglesia]. Tiene un presupuesto de 1,2 millones de euros y afectará a más de 4.300 metros cuadrados. Renovará los juegos infantiles para que sean 100% accesibles y los complementará con unos juegos de agua concebidos como refugio climático urbano.

Ya ha salido a concurso público la reforma integral de la calle de Pepe Rubianes, con un presupuesto de 5 millones de euros, para pacificar uno de los principales ejes del barrio. En el ámbito sanitario, el Ayuntamiento adquirió a finales de 2023 la antigua Clínica Barceloneta con la previsión de ubicar allí el futuro CAP Barceloneta, de 3.000 metros cuadrados. Todavía se está redactando el proyecto.

También en trámite están la climatización de la Escuela Alexandre Galí, dentro del Plan Clima Escuela; la conexión del carril bici de Joan de Borbó con Via Laietana; las reformas de la plaza Coromines y de la calle del Doctor Aiguader; y actuaciones de mejora en el campo de fútbol La Catalana y en las pistas de La Maquinista. En el barrio hay también en marcha proyectos vinculados a la economía azul, como el Parque de Tecnología Marítima y la cesión de la nave Varadero para el Instituto de la Náutica.

Entre las actuaciones que ya se han completado están la climatización de la Escuela Mediterrània mediante aerotermia y placas solares, así como la ampliación del actual CAP Barceloneta, que está en servicio desde enero. En el parque de la Barceloneta se ha construido una nueva zona de juegos infantiles de 1.100 metros cuadrados y en la plaza de La Maquinista se ha mejorado el pavimento y la vegetación, que suman una inversión de casi 900.000 euros.

Noticias relacionadas

También está acabado el carril bici entre las calles de Ginebra y l’Escar, que ha costado un millón de euros. El vecindario se ha dotado además de cuatro cabinas automáticas de baños públicos, con un coste de 700.000 euros, y 12 cámaras de videovigilancia en el paseo marítimo.